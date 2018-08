LaSalle: Rénovations à l’école de la Traversée

La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) rénove actuellement l’ancien établissement anglophone Orchard, devenu l’école spécialisée de la Traversée. L’édifice de la 80e Avenue accueille désormais des élèves francophones.

Vacante de 2016 à 2017, la structure devait être modernisée en vue de la rentrée, selon la CSMB. Les travaux, qui sont prévus jusqu’à l’automne, incluent la fenestration, la peinture des murs, l’installation des tableaux blancs interactifs et de toilettes accessibles universellement.

C’est la commission scolaire qui a d’abord absorbé la somme pour acquérir l’édifice et commencé les rénovations au printemps. Une aide financière de plus de 4 M$ lui a toutefois été récemment octroyée par le gouvernement provincial, dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI).

Transfert

L’établissement scolaire, qui appartenait jadis à la Commission scolaire Leaster-B.-Pearson (CSLBP) avait fermé en 2015. Du fait de la baisse des inscriptions et de compressions budgétaires, les autorités de la CSLBP avaient pris la décision de sacrifier quatre autres écoles à Verdun, Lachine, Dorval et à Pierrefonds.

La CSMB réclamait depuis plusieurs années le transfert de l’ancienne école anglaise Orchard pour combler ses besoins de locaux. En 2016, les commissaires ont alors confié au directeur général Dominic Bertrand le mandat d’entreprendre une démarche auprès des autorités gouvernementales pour obtenir une entente d’occupation.

«La réalité est que les commissions scolaires francophones vivent une hyper croissance, nous avons de plus en plus d’élèves, indique la porte-parole de la CSMB, Gina Guillemette. Du côté anglophone, par contre, les écoles se vident et cèdent leurs bâtisses.»

Devant l’immense besoin de nouveaux locaux pour desservir les familles, il s’agit donc d’une très bonne nouvelle.

L’arrondissement de LaSalle n’a pas souhaité commenter la nouvelle, s’agissant d’une compétence provinciale. Il souligne toutefois qu’il accompagne les commissions scolaires dans toutes les étapes de planification dans les cas de construction d’école, comme la future école rue Jean-Chevalier, dans les cas d’agrandissements ou de conversion de bâtiment.

Débuts

Ouverte à l’automne 2017, la nouvelle école spécialisée a accueilli 45 jeunes ayant des difficultés d’adaptation, des troubles anxieux ou de l’attachement. «Ce sont des adolescents âgés de 12 à 16 ans qui ne peuvent pas aller à l’école régulière ou qui sont en transition», explique Gina Guillemette.

Les classes sont adaptées à des groupes très restreints, dans des périodes de cours courtes pour faciliter la persévérance des enfants. L’encadrement y est également bonifié, alors que les professeurs sont très présents auprès des jeunes.