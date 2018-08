Subventions pour favoriser l’inclusion des personnes handicapées

Quatre organismes montréalais, dont la Corporation L’Espoir, de LaSalle, ont reçu un soutien financier total de 80 000$ de la Ville de Montréal. Cette somme permettra de favoriser l’intégration sociale de personnes ayant une limitation fonctionnelle.

C’est la première fois que la Corporation de l’Espoir reçoit un soutien pour ce programme qui vient en aide aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme et multihandicapées. Ce changement s’explique entre autres par une augmentation des diagnostics.

«Notre liste d’attente était plus longue cette année, on avait plus de 100 personnes dès le mois d’avril», explique Caroline Langevin, directrice.

Le montant de 10 000$ permettra à l’organisme de recruter des accompagnateurs pour les jeunes du camp de jour. Ce sont huit familles supplémentaires qui bénéficieront d’un répit qui leur est essentiel, selon Mme Langevin.

«C’est une amorce, pour trouver une solution plus durable, on veut que les villes reconnaissent davantage l’importance des camps de jour, ajoute-t-elle. À l’avenir, on souhaite ardemment offrir des services dans plusieurs endroits de Montréal.»

Lors de ces séjours, les enfants maintiennent leurs acquis de l’année scolaire et font des activités adaptées à chacun et pour les parents, c’est un soulagement, d’après la directrice de l’organisme.

Ce soutien s’inscrit à l’intérieur du volet Accessibilité universelle de l’entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales au titre des Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018).

Autres projets

Pour son Programme d’accompagnement en loisir de l’île de Montréal (PALÎM), AlterGo reçoit un soutien financier additionnel de 50 000$. Cela lui permettra d’augmenter le nombre d’heures d’accompagnement et la participation des personnes ayant une limitation fonctionnelle à des activités de loisirs.

De son côté, Espace Multisoleil obtient 10 000$ pour Objectif intégration loisir. Son but est d’organiser vingt journées d’animations avec dix adultes multihandicapés, âgés de 22 à 30 ans, ayant une déficience physique accompagnée d’une déficience cognitive.

Avec ses 10 000$, l’Étoile de Pacho souhaite accueillir les parents venant de recevoir un nouveau diagnostic. Quelque 25 familles vivant avec un enfant handicapé ou gravement malade à leur domicile participeront à un minimum d’une activité de soutien ou de jumelage pendant l’année.

Les principaux critères retenus pour l’évaluation des projets ont entre autres été l’impact attendu sur les communautés, la portée innovante du projet, ainsi que l’impact régional.