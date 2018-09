La parole aux candidats dans Marguerite-Bourgeoys: améliorer la mobilité

Chaque semaine, Le Messager LaSalle invite les candidats au poste de député provincial dans Marguerite-Bourgeoys à exprimer leur point de vue sur différents enjeux locaux. Leur réponse est publiée telle quelle. Leur participation n’est pas obligatoire.

La dernière question est la suivante : La mobilité est un enjeu important dans la circonscription, quelles solutions concrètes proposez-vous pour améliorer la circulation des biens et des personnes?

Hélène David Parti libéral du Québec

Il est absolument fondamental de préserver la fluidité des déplacements sur le territoire de Lasalle puisque ces déplacements ont un impact sur la qualité de vie des citoyens et citoyennes mais aussi sur l’économie lasalloise. Améliorer l’offre de transport, concerne tant la fluidité des déplacements en voiture, que l’accessibilité et le développement du transport collectif. Ce dernier, afin d’être amélioré et développé, doit l’être de concert avec la STM et Exo transport Montréal. Les trajets en voiture doivent se faire facilement et rapidement, et c’est notamment pour cette raison que les inquiétudes relatives aux travaux de l’échangeur Turcot m’ont particulièrement interpellée et fait réagir instantanément. Je partage les préoccupations des lasallois, élu.es et citoyens, citoyennes, et suis déjà en pourparlers avec la mairesse de Lasalle et le ministre des transports du Québec, André Fortin qui s’est montré sensible au problème et très ouvert à poursuivre rapidement nos discussions à ce sujet’.

Jeannot Desbiens Parti québécois

Un gouvernement du Parti Québécois s’engage à investir massivement dans l’amélioration concrète des transports, dans la lutte contre la congestion et dans les transports électriques. En favorisant les transports collectifs et électriques, individuels et collectifs. Le projet Le Grand Déblocage c’est pour la région de Montréal une baisse du trafic de 10 % et une diminution des émissions de GES de 280 000 tonnes par année. Des nouveaux réseaux totalisant 200 kilomètres, comprenant des nouvelles dessertes de tramway. Des mesures pour inciter au covoiturage, à l’autopartage et à d’autres moyens de transport écologiques. Un transfert de 960 millions de dollars vers les infrastructures en transport collectif/actif d’ici 2022-2023. Un réflexe « vélo/piétons » dans la construction et la réfection des infrastructures des municipalités et de l’État. Un accès aux voies réservées et des stationnements réservés et gratuits pour les motocyclistes. C’est la plus grande offensive concrète anticongestion de l’histoire.

Smail Louardiane Parti vert du Québec

Une ville durable, se doit de faciliter et sécuriser les déplacements. Moins de véhicules implique moins de congestion. Les solutions :

Renforcer et développer ce qui existe :

– Les pistes cyclables sécuritaires

– Les transports en commun (augmentation du nombre de bus et de lignes).

– L’autopartage et le covoiturage en favorisant les véhicules électriques.

Innover. Le Parti Vert propose :

– L’extension de la ligne verte du métro par l’ajout de 3 stations : Lapierre, Dollard et Airlie.

– Le train-tram / tram rapide sur Notre-Dame qui relie l’aéroport à Pointe-aux-Trembles avec un accès pour Lasalle depuis Dollard.

– Étendre la ligne rose jusqu’à l’aéroport en passant par Lasalle.

– Électrification des trains de banlieue et augmentation des services de la ligne Candiac.

– Des quartiers de type TOD (Transit -oriented Developpement) en incluant les commodités de base autour des stations : épiceries, cliniques.

Vicky Michaud Coalition avenir Québec

Les enjeux de mobilité sont nombreux dans la circonscription de Marguerite-Bourgeoys. Nous présenterons sous peu un plan qui optimisera l’utilisation des voies réservées présentes et favorisera une augmentation de la desserte locale. Le transport lié aux déplacements des aînés sera aussi mieux planifié selon leurs besoins.

L’arrivée des voitures partagées dans LaSalle permet de miser sur ces modes de transports et de faciliter les initiatives de co-voiturage. Pour la mobilité active, des efforts seront effectués en lien avec la construction de la dalle-parc afin de mieux connecter le réseau cyclable entre circonscriptions.

Je travaillerai de concert avec les élus afin de développer un plan de transport cohérent et de mieux planifier les travaux. Nous tenons un 5@7 sur le sujet le 13 septembre. Plus de détails Facebook de Vicky Michaud -Coalition Avenir Québec ou nous écrire.

To get the English version of this answer, please write to marguerite-bourgeoys@lacaq.net

Camille St-Laurent Québec solidaire

Sachant que la mobilité a un impact considérable sur le développement économique et sociale, Québec solidaire souhaite porter une attention particulière à cet enjeu, dans l’optique également de faire notre part à la lutte aux changements climatiques. En ce sens, le transport collectif et actif sont privilégiés dans nos mesures.

Développement et électrification du transport collectif : ajout d’une station de métro à LaSalle et bonification du service d’autobus urbain.