LaSalle: rénovation de la patinoire à l’Aréna Dollard-St-Laurent

La patinoire du centre sportif Dollard-St-Laurent, situé sur la 75e Avenue, sera mise aux normes d’ici 2021. Un contrat de plus de 1 M$ vient d’être octroyé par la Ville de Montréal à trois entreprises.

Les firmes Groupe Marchand Architecture & Design, Les Consultants S.M. ainsi que Delisle, Despaux et associés rendront les études préliminaires, le programme fonctionnel et technique ainsi que les plans et devis d’ici le printemps 2020.

La patinoire sera fermée durant les travaux. La période exacte sera déterminée lors du développement des plans et devis du projet.

Les aménagements permettront d’assurer la préservation de la patinoire et de dégager des économies d’énergie. Les systèmes de réfrigération utilisant de l’ammoniac, qui ne répondent plus aux normes, seront remplacés par un système plus propre. Il s’agit d’un concept qui garde l’ammoniac à l’intérieur de la salle des machines, qui est étanche aux fuites. Il fonctionne avec une quantité minimale d’ammoniac. Cela réduit les risques pour la population au minimum en cas de fuite.

«La mise aux normes de la patinoire est une excellente nouvelle pour l’arrondissement, indique la mairesse de LaSalle, Manon Barbe. Le remplacement du système de réfrigération permettra aux LaSallois de pratiquer leurs sports favoris en toute quiétude dans un lieu qui répond aux normes environnementales.»

Le projet, qui devrait s’étendre jusque juillet 2021, vise une certification LEED Argent.

Cure jeunesse

Le chantier s’inscrit dans le cadre du Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux de la Ville de Montréal. Il s’agit de la 39e patinoire à subir des transformations, sur un total de 40.

Depuis 2009, 25 patinoires ont été mises aux normes et rouvertes aux résidents et 14 patinoires en sont à différents stades de réalisation.

Le centre sportif a subi une cure jeunesse en 2015 et en 2016 avec la réfection de la toiture de l’édifice.