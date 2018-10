L’école Montessori de Montréal transformée en maison en hantée

Pour célébrer l’Halloween, parents et enfants ont parcouru le labyrinthe aménagé dans le gymnase de l’école Montessori de Montréal, situé sur la rue Serre à LaSalle.

C’est le professeur d’éducation physique, Spiro Katerelos, qui est passionné d’horreur et de déguisements qui a initié le projet qui en est à sa 6e édition.

De nombreux parents bénévoles l’ont aidé dans l’organisation et l’animation. «Il y a des créatures à vous couper le souffle, de la musique d’ambiance, des décorations des plus éblouissantes et des éclairages terrifiants», raconte Julie Drolet, mère bénévole qui s’est déguisée en institutrice épeurante.

Les parents étaient conviés après les classes afin de faire la tournée avec leur enfant, mardi soir et ont pu refaire le parcours en matinée, mercredi.

«Une preuve qu’en alliant une passion à un cœur d’enfant, tout est possible», ajoute Mme Drolet.

Elle estime que l’événement a été une véritable réussite puisque, au total, près de 600 personnes ont visité la maison hantée cette année.