Les elfes dynamisent le quartier du Bronx à LaSalle

Le Bronx

Le quartier du Bronx était appelé ainsi à cause de sa trame orthogonale, de ses avenues numérotées et de sa rue Broadway. Un comité de citoyens l’a toutefois rebaptisé Village des rapides en 1984.On y retrouve notamment le Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux, l’église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, le canal de l’Aqueduc, le parc des Rapides ainsi que les traces de l’ancien barrage hydroélectrique.