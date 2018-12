Les ambitions de LaSalle pour 2019

En 2019, plusieurs projets seront en cours ou débuteront dans l’arrondissement. En voici un aperçu.

Mobilité et accessibilité

• Création d’un pôle de mobilité au cégep André-Laurendeau, où seront concentrés des services de transports collectifs et actifs tels que l’autopartage, des bornes de recharge électrique, de Bixi et Segway.

• Amélioration du réseau d’autobus et de l’offre de liens cyclables, promotion de l’autopartage, réduction de l’enclavement

• Facilitation de l’accès à l’information et de la capacité des citoyens à transiger en ligne avec l’arrondissement

• Début des discussions concernant l’aménagement d’un Transit oriented development (TOD) sur l’îlot Wanklyn.

• Augmentation du sentiment de sécurité dans les parcs, notamment avec un renforcement de la présence policière.

Développement

• Début de la construction de la nouvelle bibliothèque L’Octogone

• Développement d’un pôle de divertissement et loisirs au parc des Rapides

• Mise en valeur des terrains disponibles pour la construction résidentielle

• Développement des commerces et entreprises dans le secteur LaSalle Ouest (Lafleur / Newman)

• Poursuite de la revitalisation urbaine intégrée du quartier Airlie-Bayne

• Conception des plans pour réaménager le boulevard Newman

• Créer une identité industrielle distincte pour la rue Saint-Patrick en imposant des normes architecturales.

Littoral et environnement

• Développement d’une offre d’activités nautiques sur le canal de Lachine

• Début de l’aménagement d’un accès à la vague à Guy

• Ajout d’équipements d’exercice et d’entraînement sur le bord du fleuve

• Verdissement des rues

• Rendre les événements de l’arrondissement davantage éco-responsables.