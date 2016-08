Le Muzique de retour devant la RACJ

Les audiences pour déterminer le sort de la terrasse et du permis d’alcool du Muzique audio bar du boulevard Saint-Laurent se sont poursuivi lundi et mardi, devant la Régie des alcools, des courses et des jeux(RACJ).

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avait réclamé une audience d’urgence, le 30 avril dernier, suite à une tentative de meurtre, quelques jours plus tôt devant l’établissement licencié.

La RACJ avait finalement tranché en faveur de la défense, tout en réclamant que plusieurs conditions soient respectées, dont l’instauration de diverses mesures pour diminuer la fréquentation par le crime organisé de l’endroit.

L’établissement licencié utilise notamment une machine pour numériser les cartes d’identité des clients et ainsi pouvoir interdire l’accès aux membres du crime organisé reconnus.

Les audiences ont repris le 22 août, avec le témoignage du conseiller de Ville Alexander Norris et de trois citoyens riverains déplorant la cohabitation avec la boîte de nuit. Ceux-ci voudraient voir le permis d’alcool du bar révoqué.

La journée de mardi était consacrée au témoignage de l’enquêteur au dossier pour le SPVM, Frédéric Dubé.

«L’enquêteur a témoigné qu’il y a eu seulement une quinzaine d’appels dans la dernière année et que Éclipse dit que les conditions ont été respectées. Mes clients ont fermé deux dimanches, tel que demandé et interdit l’accès aux gens impliqués dans l’événement d’avril», relate l’avocat de la défense, Sébastien Sénéchal.

Le SPVM mentionne que sur les 19 appels reçus depuis avril dernier, 13 ont été des plaintes de bruit.

Le Muzique audio bar désire faire passer la capacité de sa terrasse de 60 à 168 places et le SPVM s’oppose à cette demande.

Quatre autres dates d’audience sont déjà prévues pour les 9,10 et 24 novembre, ainsi que le 8 décembre.

Les régisseurs, à la fin de l’ensemble des témoignages, auront trois mois pour rendre leur décision.