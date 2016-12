Les pistes cyclables accessibles tout l’hiver

Alors que la neige commence à s’installer dans le décor montréalais, 430 km de voies cyclables seront accessibles durant l’hiver, dont plusieurs kilomètres dans le Plateau-Mont-Royal.

«Tout est en place pour offrir des chaussées et trottoirs bien dégagés, de même que des outils de suivi en temps réel de nos opérations», indique Mme Anie Samson, vice-présidente du comité exécutif et responsable de la sécurité publique et des services aux citoyens

Marc-André Gadoury, responsable des dossiers vélo au sein de l’Administration Coderre, rappelle que «Montréal est plus que jamais une ville de vélo 12 mois par année».

Avec «430 km de voies cyclables déneigées avec le même niveau de service que les rues et les trottoirs», la Ville de Montréal rappelle que depuis la mise en place de la Politique de déneigement, tous les trottoirs sont déblayés lorsque l’accumulation de neige au sol est de plus de 2,5 cm.

Du côté du chargement de la neige, «il est décrété pour l’ensemble des arrondissements lorsque les précipitations atteignent un seuil de 10 à 15 cm de neige».

Au maximum 12 heures suivant le décret, les activités de chargement se déploient de façon continue sur l’ensemble du territoire.

Du vélo toute l’année à Montréal

Le réseau compte à présent 82 km de plus qu’en 2015, notamment grâce à la collaboration des arrondissements qui ont accepté de déneiger plusieurs voies cyclables nord-sud pour faciliter l’accès au centre-ville cet hiver.

Ainsi, sont concernés la piste cyclable de l’avenue Christophe-Colomb et de la rue Boyer, la piste cyclable de la rue Saint-Grégoire, entre l’avenue Christophe-Colomb et la rue de Mentana, la piste cyclable de la rue de Mentana, de la rue Saint-Grégoire à l’avenue Laurier.

Mais également aussi les projets pilotes des vélorues des rues de Mentana et Saint-André, de l’avenue Laurier à la rue Cherrier, la piste cyclable de la rue Cherrier, des rues de Mentana à Berri, et la piste cyclable de la rue Berri, de la rue Cherrier jusqu’à la rue de la Commune.

Mme Samson invite les citoyens à collaborer avec ses équipes pour faciliter les opérations et à «respecter la signalisation lors du chargement de la neige [ainsi qu’] à faire preuve de prudence à l’approche des opérations».

Déneigment 2.0

L’application gratuite INFO-Neige et la carte web offrent une vue d’ensemble du déneigement. Cela permet de connaître la progression des opérations de chargement de la neige, mais aussi les espaces de stationnement de nuit gratuits.

Les rues en vert sont déneigées, les rues en mauve sont en cours de chargement et les rues en bleu sont enneigées.

Aussi, un autre outil vient en aide aux automobilistes n’ayant pas suivi les règles d’interdiction de stationnement durant le chargement de la neige, soit le Système INFO-Remorquage qui permet de retrouver un véhicule remorqué.