Une jeune entrepreneure veut stimuler l’engagement jeunesse

Ambassadrice de l’engagement du projet #Jeunesse375MTL, Céline Juppeau va porter la voix des jeunes du Plateau-Mont-Royal lors du Sommet jeunesse375e qui se tiendra au printemps prochain.

Avec pour mandat bénévole de transmettre sa vision de Montréal et ses rêves pour l’avenir de la Ville, Céline, architecte d’intérieur et designer de formation ainsi que fondatrice de l’entreprise Kotmo, compte bien apporter des idées concrètes et innovantes.

«C’est une belle opportunité de laisser la parole aux jeunes sur leur vision de Montréal, assure-t-elle. C’est comme ça que l’on bâtit une société, en allant à la rencontre des gens et en leur donnant sa voix.»

Dans le but de réaliser un «Montréal Jeune», 19 ambassadrices et ambassadeurs de l’engagement représenteront les 19 arrondissements de Montréal.

Mis en place par Concertation Montréal et le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM) ces deux organismes ont été mandatés par la Ville de Montréal pour organiser ce projet.

«Il est important pour le FJÎM de développer la culture de l’engagement citoyen au niveau municipal, et de mettre en lumière les enjeux prioritaires de la jeunesse pour les citoyens et les décideurs de Montréal», explique Santiago Risso, président du FJÎM.

Pour cela, Céline Juppeau rencontrera au minimum deux fois les jeunes du Plateau afin de les mobiliser et les consulter sur ce qu’ils souhaitent voir naître dans Montréal.

Début mars, elle se rendra en Suède et au Danemark pour s’inspirer de leurs pratiques et récolter de l’information en matière de jeunesse dans ces pays scandinaves, reconnus pour leur «bien-vivre».

«On peut vraiment s’inspirer de leurs méthodes, notamment en ce qui concerne le vélo, vu que Montréal devient petit à petit une «ville-vélo», ajoute la résidente du Mile-End. On présentera ensuite nos idées lors du Sommet jeunesse375e, pour la Stratégie jeunesse 2018-2021 de la Ville».