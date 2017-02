Un grand chef norvégien dans un restaurant du Plateau

Dans le cadre du festival Montréal en lumière, le restaurant Chez Victoire, sur l’avenue de Mont-Royal Est, a choisi de mettre l’accent sur la cuisine scandinave en invitant Kjartan Skjelde, un célèbre chef norvégien qui participe notamment à l’émission Masterchef dans son pays.

Alexandre Gosselin ne dissimule pas son enthousiasme à quelques heures du grand rendez-vous culinaire pour lequel il se prépare depuis quelques semaines. Le chef du restaurant Chez Victoire reçoit un invité de marque cette fin de semaine puisque Kjartan Skjelde pose ses valises dans sa cuisine dans le cadre du festival Montréal en lumière. Le nom du cuisinier norvégien est inconnu au Québec, mais il est pourtant une célébrité dans son pays où il a notamment été l’un des membres du jury de la version norvégienne de Masterchef.

Les deux hommes ont beaucoup échangé ces dernières semaines pour concocter un menu norvégien avec des produits québécois. « Ce menu c’est lui au complet, c’est sa philosophie. Il a proposé et j’ai organisé en fonction des produits disponibles », a confié Alexandre Gosselin. Cette rencontre culinaire a été facile entre ces professionnels qui partagent la même idée de la cuisine et « le même palais », selon le chef et propriétaire de Chez Victoire.

L’essor de la cuisine scandinave

Un menu spécial à cinq services est donc proposé dans l’établissement de l’avenue du Mont-Royal ces 24 et 25 février. Du tataki de thon au gâteau à la citrouille en passant par pétoncle, flétan et magret de canard fumé, pour 75$ (120$ avec les vins) les clients peuvent découvrir les saveurs scandinaves, une cuisine qui monte dans le paysage gastronomique international. « C’est la cuisine hype du moment », confirme le chef de Chez Victoire.

La soirée de vendredi affichait déjà complet en milieu de semaine, des places sont en revanche encore disponibles pour celle de samedi.

Kjartan Skjelde n’arrive que ce jeudi pour le festival, mais son second a géré les préparatifs avec les équipes d’Alexandre Gosselin. « C’est une belle rencontre et cela s’annonce très bien », promet le chef montréalais.