Un « dépotoir à ciel ouvert » près d’une garderie

Des riverains et commerçants de la rue de Bienville se plaignent depuis plusieurs mois de problèmes de collecte des ordures dans le secteur. Des personnes en location temporaire seraient en partie responsables de la saleté environnante.

La colère gronde sur la rue de Bienville entre Rivard et Saint-Denis. Depuis plusieurs mois, cette zone est régulièrement jonchée de déchets variés selon des résidents et commerçants interrogés par TC Media. Vêtements, assiettes, meubles et nourriture sont déposés sur les trottoirs en dehors des heures de collecte.

« C’est un dépotoir à ciel ouvert. Il faut faire quelque chose », réclame Vanessa, une habitante du quartier.

Cette négligence serait le fait de locataires temporaires qui réservent des appartements via le site Airbnb et repartent en déposant leurs poubelles sans se soucier des jours de passage. « On nous répond que des amendes ne sont données que lorsqu’il est possible de déterminer le propriétaire des vidanges. Il faut rencontrer les propriétaires des appartements et régler ce problème », ajoute Vanessa.

« Les enfants trouvent ça « beurk » comme ils disent. Il y a un enjeu éducatif et puis il y a des bouteilles cassées, ça peut-être dangereux. »

L’affaire est d’autant plus délicate qu’une garderie est installée au coin de la rue de Bienville et de la rue Saint-Denis. «Il y a un enjeu éducatif. Puis, il y a des bouteilles cassées […] ça peut-être dangereux », s’inquiète Jabeen Pless, la propriétaire de Roche-Papier-Ciseaux.

L’établissement a contacté l’arrondissement à plusieurs reprises qui a répondu à ses inquiétudes en envoyant des agents sur place, mais la responsable de cette garderie réclame des mesures plus efficaces. « La plupart du temps, ils viennent mettre des autocollants sur les poubelles pour sensibiliser les propriétaires. Ça ne fonctionne pas puisque ça recommence », regrette-t-elle.

Les services de communication du Plateau Mont-Royal ont reconnu être au courant de la problématique de ce secteur et assurent que des mesures ont été prises contre les dépôts sauvages. Ils indiquent notamment que des commerçants et la garderie Roche-Papier-Ciseaux ont été rappelés à l’ordre pour non-respect des horaires et que plusieurs autres constats ont été émis. Par ailleurs, l’arrondissement a indiqué qu’un ramassage allait être opéré dans le quartier pour retirer les poubelles et nettoyer les déchets qui apparaissent sur la chaussée avec la fonte de neige de ces derniers jours.