Les citoyens partagent leurs idées pour la rue Roy

Piétonnisation partielle, verdure, agora, activités culturelles. Les idées des résidents ont fusé jeudi soir lors de l’atelier de travail citoyen mis en place par le Centre d’écologie urbaine de Montréal concernant la piétonnisation de la rue Roy Est, entre l’avenue Coloniale et la rue De Bullion.

Plus de 50 personnes étaient présentes dans les locaux de l’organisme communautaire Santropol Roulant qui accueillait l’évènement.

Venus pour comprendre le projet de piétonnisation de la rue Roy, mais aussi pour poser des questions et apporter des idées, les résidents et commerçants du quartier se sont pliés au jeu de travailler en sous-groupe afin de mettre en commun leurs propositions pour l’avenir de la rue.

Des exercices de vision pour connaître l’attachement au quartier et les rêves des gens pour la future place étaient mis en place.

«Cela va guider les concepteurs de la firme qui sera choisie pour réaliser la place, explique Isabelle Gaudette, chargée de projet et développement au Centre d’écologie urbaine de Montréal. On cherche à savoir dans quoi se reconnaissent les gens pour que la firme développe quelque chose qui ressemble au milieu.»

C’est dans le cadre du Programme d’implantation des rues piétonnes et partagées en collaboration avec la Ville de Montréal que cette rue sera fermée de la mi-juin à la mi-octobre. Ce projet temporaire évoluera au cours des trois prochaines années dans le but de devenir permanent.

Cette fermeture permettra la mise en place, entre autres, à un marché public, des bacs pour l’agriculture urbaine, ainsi que divers aménagements qui viendront animer le secteur.

«On est là pour présenter les enjeux de cette future rue piétonne, chercher des solutions à des préoccupations, trouver des idées. C’est en travaillant ensemble que l’on peut faire de meilleurs projets, lance Mme Gaudette. Une telle rencontre est importante pour que l’aménagement de la rue Roy réponde le mieux possible aux besoins des résidents.»

Une évaluation va être mise en place durant cinq jours à la fin de l’été pour savoir comment s’est passée l’expérience, afin d’y apporter des bonifications l’été prochain.

Un bilan public sera également tenu en octobre par l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Une analyse de circulation est aussi prévue durant l’été sur les rues adjacentes pour évaluer le trafic dû à la fermeture de la rue.

Préoccupations citoyennes

Activités nocturnes, bruits, impact de la circulation sur les autres rues: quelques résidents ont fait part de leurs appréhensions et auraient aimé poser plus de questions lors de cette rencontre.

«Les gens ont des choses à dire qui sont pertinentes, on les écoute, on est là pour trouver des solutions face à ces problèmes», souligne Maxime Deschênes-Bouchard, conseiller en aménagement à l’arrondissement.

Fernando Perreira, gérant de la boucherie Les Volailles et Gibiers Fernando, ne comprend pas pourquoi un tel projet est prioritaire lorsque des rues voisines ont besoin d’être reconstruites.

«Ce projet est un loisir, faisons plutôt les choses dont la société a le plus besoin et qui sont plus que nécessaires», propose M. Perreira qui aurait aimé avoir des réponses concrètes sur les coûts de cet aménagement et notamment les éventuelles augmentations de taxes à venir.