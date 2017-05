Les meilleures photos de presse du Québec sur l’Avenue Mont-Royal

Une sélection de photos finalistes et lauréates du Prix Antoine-Desilets 2015 et 2016, «Photos de presse du Québec», est exposée sur l’Avenue du Mont-Royal jusqu’au mois de juin.

Présentée par l’Avenue du Mont-Royal et la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), l’exposition de 45 structures se tiens jusqu’au 11 juin entre les rues Henri-Julien et Messier.

Produite par Odace Événements, l’exposition réunit 24 projets de photos finalistes et gagnants du Prix Antoine-Desilets 2016, ainsi qu’une sélection de 21 photos de l’édition 2015.

Le prix Antoine-Desilets, attribué par la FPJQ, honore les photographes ayant produit les meilleures photos de presse du Québec dans sept catégories: arts et spectacles, enjeu contemporain, nouvelles, photoreportage, portrait, sports et vie quotidienne.

Ce prix rend hommage à Antoine Desilets, reconnu comme le «père» de la photo de presse au Québec. Il a été photographe à La Presse des années 1960 aux années 1980.

Sylvie Dugré, directrice générale d’Odace Événements et initiatrice du projet qui propose de telles expositions depuis 2013, explique que ces dernières «permettent de faire vivre la culture dans le quotidien des résidents et passants dans la rue».

Proposées en grand format sur le domaine public, les photos sont une des premières choses que les gens peuvent voir en sortant du métro Mont-Royal et, ce, tout le long de l’avenue du Mont-Royal, sur environ 2,5km.

«C’est la deuxième année que nous proposons les photos de presse du prix Antoine-Desilets, ce sont des photos qui font à la fois réagir, qui sont plus dures, ou plus sérieuses. Il y a également des photos reportages et des photos plus légères, sur la culture et le sport», ajoute-t-elle.

Pour Mme Dugré, cette exposition sur l’Avenue Mont Royal est un peu «notre WordPress Photo à nous, elle a une grande valeur».

Aussi, l’exposition propose, grâce à la collaboration du Festival de la BD de Montréal, une grande sélection de planches de BD exposée à même les structures pour photos grand format, entre la rue Messier et Fullum, ainsi qu’au parc des Compagnons de Saint-Laurent (angle Cartier).