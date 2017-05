Le Plateau-Mont-Royal va installer au mois de juin une halte-fraîcheur inédite au Canada sur la rue Saint-Denis, dans le but de réduire les îlots de chaleur et offrir une pause fraîcheur lors d’épisodes de canicule.

Entre la rue Marie-Anne Est et l’avenue Duluth Est, sur le côté est de la rue Saint-Denis, cette halte-fraîcheur sera un concept unique en son genre.

Dessinée par Arcadia Studio et longue de 22 mètres, La Vague sera une promenade en cèdre de l’Ouest, équipée de brumisateurs. Conçue pour réduire les ilots de chaleur elle offrira une pause fraîcheur dans les épisodes de canicule.

Dans l’objectif de contribuer au projet Fréquence mis en place par la Société de développement commerciale rue Saint-Denis, l’arrondissement collabore une nouvelle fois avec cette dernière pour revitaliser la rue.

«La création d’un lieu unique et original comme La Vague, transformera l’expérience de magasinage et attirera petits et grands à redécouvrir la belle et grande rue Saint-Denis ainsi que ses 300 commerces», a souligné Caroline Tessier, directrice de la SDC rue Saint-Denis.

La Vague est fabriquée par Manufacturier Sheltec, le système de brumisateur est produit par Brumi-Confort et le verdissement sera assuré par la SDC rue St-Denis.