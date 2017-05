De nouveaux condos dans le Plateau-Mont-Royal

Condos

Au 5360 avenue Papineau coin Masson, la construction de 40 condos, allant de 190 000$ à 330 000$, commencera d’ici la fin du mois de mai. Ils seront livrés au mois de juin 2018.Ces unités proposeront de grands balcons, avec une cour intérieure et terrasse commune sur le toit du bâtiment, ainsi qu’un stationnement et rangement de vélos intérieur. D’une à trois chambres seront disponibles dans ces nouveaux logements de 560 pieds carrés à environ 1030 pieds carrés. Pour les condos au 4310 avenue Papineau coin Marie-Anne, tout près du parc Lafontaine, la construction a déjà commencé et la livraison est prévue pour le mois de mars 2018. Ce sont, dans ce cas, 36 logements comprenant des studios, ainsi que des unités d’une, deux et trois chambres, allant de 430 pieds carrés à environ 1000 pieds carrés. Avec des prix entre 170 000$ et plus de 300 000$, ces logements comptent des balcons ainsi qu’une cour intérieure paysagée et des garages intérieurs.