Marathon Oasis Rock ’n’ Roll de Montréal dans le Plateau-Mont-Royal

Changement de parcours cette année pour le Marathon Oasis Rock ’n’ Roll de Montréal qui a lieu sur deux jours en septembre, et en plein cœur du Plateau-Mont-Royal.

Le Marathon et Demi-Marathon Oasis Rock ’n’ Roll de Montréal offre un festival qui célèbre la course et la musique le week-end des 23 et 24 septembre.

Pour la 27e saison, l’événement s’étalera cette fois-ci sur deux jours et le parcours des 5 km sera modifié.

Il mènera les coureurs au cœur du Plateau-Mont-Royal, où ils sillonneront des rues historiques telles que Cherrier, Saint-Hubert et Saint-Denis.

«Cette révision du parcours des 5 km coïncide avec le 375e anniversaire de Montréal. Nous offrons de nouveaux points de vue et donnons aux coureurs l’occasion d’apprécier le patrimoine architectural de Montréal tout au long du parcours!», lance Louis Malafarina, directeur exécutif de Competitor Canada.

Cette année, les 5 km Sports Experts et le P’tit Marathon 1 km Tel-jeunes se tiendront le samedi, tandis que les 10 km, le Demi-Marathon et le Marathon auront lieu le dimanche.

Cette répartition permettra aux participants de prendre part au Défi Remix, un complément apprécié des mordus de la Série des Marathons Rock ’n’ Roll et des coureurs insatiables à la recherche d’un petit défi supplémentaire.

Le Défi consiste à terminer deux courses, les 5 km du samedi et n’importe quelle course du dimanche, afin de gagner une «Heavy Médaille» en plus de la médaille remportée pour chaque course.

Certains coureurs profiteront du Défi Remix pour se préparer à courir une plus grande distance le lendemain.

Plus de 37 000 participants sont attendus pour les deux jours à cet événement sportif.

Les participants et leurs partisans auront droit au spectacle du groupe rock canadien Moist le dimanche, en plus de ceux de plus d’une vingtaine de groupes le long du parcours principal.