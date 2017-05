Design et architecture pour la Foire commerciale de l’avenue du Mont-Royal

La cabane telle qu’on la connaît sera revisitée par cinq firmes d’architecture et de design lors de l’évènement Cabane qui se tiendra sur l’Avenue du Mont-Royal, durant la foire commerciale qui aura lieu cette fin de semaine.

S’inspirant du thème de la cabane, cinq firmes d’architecture et de design, invitées par Odace Évènement qui conçoit et réalise des projets artistiques et des événements culturels en milieu urbain, réaliseront chacune une construction éphémère du 1er au 4 juin.

Composée principalement de matériaux cartonnés comme des boîtes de déménagement, des tubes, du carton ondulé, des panneaux alvéolés, la cabane telle qu’on la connaît sera complètement revisitée.

Le montage des cabanes se fera devant le public sur le terrain vacant occupé anciennement par la station essence Esso, entre les rues Boyer et Mentana, ce jeudi 1er juin.

Les passants pourront décerner un prix à leur cabane préférée, vendredi. La cabane gagnante se verra recevoir un prix de 500$ par ViaCapitale, dimanche.

«On a voulu donner un défi aux firmes en leur proposant la création de cabanes en matériaux cartonnés représentant l’enfance, cela permet de pimenter un peu la compétition entre elles», lance Sylvie Dugré, directrice d’Odace Événements, filiale événementielle de la Société de Développement de l’Avenue du Mont-Royal (SDAMR).

Sylvie Dugré explique que ce thème sera abordé de façon très différente selon ces firmes d’architectures et de design. De belles surprises en perspective, selon elle.

Intégral Jean Beaudoin (IJB) proposera une version gigantesque d’une boîte de carton; ADHOC Architectes présentera sa cabane comme une mini-maison; L’Escargo offrira une cabane forteresse invitant à la sieste; Cator et Pollux proposeront une cabane nichée dans un paysage; enfin, la cabane Bleu2 revisitera les thèmes liés à la perception de l’espace et au camouflage.

Des médiateurs seront sur place pour expliquer et faire visiter les œuvres aux passants de la Foire commerciale, qui pourront prendre le temps de s’installer aux tables et au bar installés pour l’occasion sur le site.

Fête commerciale

Dans le même temps, l’Avenue du Mont Royal redeviendra piétonnière pour sa 21e braderie, entre les rues Saint-Laurent et Fullum. Cette foire commerciale longue de 2,5 km proposera de nombreuses trouvailles et aubaines.

Avec plus de 300 commerces, 35 terrasses, des restaurants, des DJ et stands de bouffe de rue, l’Avenue proposera aussi des animations pour les familles au coin de la rue Des Érables avec, comme chaque année, des manèges, du maquillage et un mini-golf.

L’Avenue du Mont-Royal sera fermée à la circulation automobile et les commerces sortiront pour jusqu’à 23h pour cette grande braderie à ciel ouvert à laquelle participent chaque année autour de 400 000 personnes.

Les heures d’ouverture des commerces seront prolongées pour l’occasion.