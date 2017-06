Le Plateau achète le terrain d’une ancienne station-service

Après deux ans de démarches, l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a annoncé lundi avoir acquis le terrain de l’ancienne station-service Esso, situé au 962, avenue Mont-Royal. Des consultations publiques seront prévues prochainement afin de décider de l’aménagement du terrain.

Le terrain, évalué à 1,18M$, a été acheté 2,5M$ par la Ville de Montréal à la Compagnie Pétrolière Impériale (ESSO).

La station-service avait fermé ses portes en novembre 2014 en plein cœur de l’avenue Mont-Royal, à mi-chemin entre la station de métro Mont-Royal et le Parc des Compagnons-de-Saint-Laurent. Sa démolition a eu lieu en 2016, tout comme sa décontamination, qui a été réalisée aux frais de l’entreprise.

«C’est un terrain situé dans un endroit stratégique au cœur du PMR, souligne Marie Plourde, conseillère d’arrondissement. Il a énormément de potentiel, comme nous avons pu le voir lors de la Foire commerciale de l’Avenue avec le projet CABANE et les cinq cabanes en cartons qui y ont habité l’espace.»

L’arrondissement souhaite maintenant procéder à des consultations publiques pour connaître les volontés des citoyens concernant ce terrain vague.

«Tout est permis maintenant, on peut tout y faire: un jardin, une fontaine, un marché, un incubateur pour les commerces locaux… les citoyens seront convoqués», a-t-elle ajouté.

En attendant, un projet d’installation temporaire sera révélé prochainement, assure le conseiller d’arrondissement Alex Norris.

«Aménager un espace permanent prend du temps, explique-t-il, donc avant qu’il soit mis en place et décidé avec les commerçants et les résidents, un projet temporaire sera créé le plus rapidement possible afin d’offrir un espace de verdure et de beauté à ce secteur très densément construit et habité, qui possède un énorme îlot de chaleur.»