Un parc pour enfant dans le secteur Jeanne-Mance

Le parc Devonshire situé au nord de l’avenue des Pins entre les rues Sewell et Clark, aussi connu sous le nom de Place de la Roumanie, connaîtra une réfection complète afin de le transformer en parc pour enfants avec jeux d’eau et espaces de détente.

Un contrat de 1,8M$ a été attribué par l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour sa réfection complète.

De nombreuses consultations entre les résidents et l’arrondissement ont été réalisées afin de déterminer l’avenir de ce parc, entouré de plus en plus de familles au fur et à mesure des années.

Ce lieu, qui a connu beaucoup de plaintes de la part des résidents en raison de personnes qui y vendaient des substances illicites, servait surtout d’endroit de pique-nique pour les travailleurs de l’Hôtel-Dieu et manquait d’aménagement pour enfants, comme des jeux d’eau.

Ce projet va ainsi intégrer des jeux d’enfants et des espaces de détente, «afin de donner libre cours aux mouvements et à l’imagination des enfants tout en sécurisant ce parc étroit, ouvert sur les deux côtés», lance le maire du PMR, Luc Ferrandez.

Les jeux d’eau seront placés au cœur d’un parcours champêtre ponctué de modules de jeux, d’une fontaine et de zones de détente fraîcheur.

Ce projet s’ajoute aux rénovations récentes du square Saint-Louis et des parcs Palomino-Brind’Amour, De Lorimier, Sans nom, Lahaie et Hutchison.

Les travaux commenceront sous peu et devraient continuer jusqu’à l’été prochain.