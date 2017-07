Santropol Roulant célèbre l’agriculture urbaine

L’organisme Santropol Roulant organise Rue Fermier, son évènement annuel célébrant l’agriculture urbaine, sa communauté avoisinante, ainsi que les nouveaux jardins de la place publique piétonne de la rue Roy Est.

Comme depuis trois ans maintenant, Santropol Roulant fêtera en grand l’agriculture en face de ses locaux au 111, rue Roy Est, ce jeudi 20 juillet, de 16h à 20h.

«D’habitude, on ferme la rue pour l’occasion, mais cette année avec le projet-pilote de piétonnisation de la rue Roy et les jardins que nous entretenons, la rue est déjà fermée», précise Marie-Anne Viau, gérante du programme d’agriculture urbaine à Santropol Roulant.

Cette nouvelle place publique servira ainsi à accueillir deux groupes de musique et une parade avec un orchestre. Des ateliers d’agriculture urbaine, de champignons et de compostage seront aussi donnés.

Avec près de 300 personnes qui viennent chaque année à leur évènement Rue Fermier, Mme Viau pense qu’autant de monde sera présent ce jeudi, notamment pour les visites guidées organisées dans les locaux de l’organisme.

«Depuis que la rue est piétonne, de plus en plus de personnes souhaitent visiter Le Santropol, donc cette année encore nous ouvrons nos portes toutes les 15 minutes à partir de 16h», explique-t-elle, précisant que les visites se feront en alternance en français et en anglais.

Cela leur permettra ainsi de présenter aux curieux tous les aspects de cet organisme à but non lucratif, comme la cuisine, le système de la Popote roulante, les collectifs du vermicompost et des champignons, l’agriculture urbaine sur leur toit vert ou encore leurs ruches, et leur bike shop, permettant de réparer soi-même son vélo avec l’aide d’un bénévole.

Le Marché Fermier, qui a lieu tous les mardis et jeudis soir depuis la mi-juin, sera un peu plus gros que d’habitude pour l’occasion.

Les résidents et passants pourront discuter avec les six fermiers et marchands ainsi que déguster les produits locaux lors d’un pique-nique communautaire de style potluck, tout ça dans le but de célébrer la production locale à Montréal.