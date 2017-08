Un repas de bienvenue pour les nouveaux arrivants

Les Canadiens établis ainsi que les nouveaux arrivants pourront se rencontrer le temps d’un repas au parc Jeanne Mance lors de trois rendez-vous, à compter du dimanche 13 août. Cette initiative de l’Association récréative Milton-Parc est réalisée afin de créer des liens, des conversations passionnées et pour lutter contre la discrimination et le racisme.

Les personnes se considérant comme Canadiens et Québécois établis et comme nouveaux arrivants pourront se rencontrer et créer des liens autour d’un grand repas de style repas-partage, ou chacun amène un plat.

Ce projet de rapprochement interculturel a été créé par l’Association récréative Milton-Parc (ARMP), dans le cadre du Programme Montréal interculturel.

Cet événement est inspiré d’une initiative australienne nommée Welcome Dinner Project, créée par la fondation australienne Joining the dots qui collabore ainsi à distance avec l’ARMP.

Après avoir vécu en Australie et avoir participé en tant que bénévole à ce projet de repas communautaire de l’association australienne, Marikym Damour, adjointe à la direction de l’ARMP, a décidé d’importer ce concept à Montréal.

«L’idée est de créer des rencontres différentes que d’habitude, avec des conversations plus profondes, orientées vers le «vivre ensemble», pour créer de vrais liens entre des Canadiens établis et d’autres personnes qui viennent d’arriver depuis quelques mois ou quelques années», explique Mme Damour.

Cette dernière s’est rendu compte qu’en Australie comme ici à Montréal, ville multiculturelle, les personnes natives du pays n’avaient rarement, voire jamais, partagé de repas ou bien une conversation profonde et passionnée avec un nouvel arrivant.

«Pour briser cela, j’ai eu envie de créer un partenariat avec Joining the dots qui nous aide à distance dans la formation des bénévoles facilitateurs présents lors des soupers pour entamer des conversations et gérer les rencontres», commente-t-elle.

À la suite de ces trois grands repas communautaires, Marikym Damour compte mettre en place, tout comme l’association australienne, un projet de repas potluck dans des maisons, où un hôte invitera six Canadiens établis et six nouveaux arrivants, sous la supervision et l’aide de deux facilitateurs bénévoles formés.

Le site web miltonpark.org permet de s’inscrire à ces évènements en tant que participants ou en tant que bénévoles.

Une première formation aura lieu ce mardi 8 août, avec un petit groupe de bénévoles qui rencontreront Penny Elsley la fondatrice du Welcome Dinner Project, grâce à la magie des nouvelles technologies.

Le repas de dimanche 13 août aura lieu au parc Jeanne-Mance de 18h à 20h. En cas de pluie, l’événement se tiendra au local de l’ARMP, aux Galeries du Parc, au 3590 rue Jeanne-Mance.

Les deux autres Repas de bienvenue auront lieu le 30 septembre et le 21 octobre prochain au local de l’ARMP.

Un soutien de 3400$ a été donné en 2016 par la Ville de Montréal à l’Association récréative Milton-Parc dans le cadre du Programme Montréal interculturel.

Ce programme a pour objectif d’encourager les échanges interculturels dans le respect des droits de la personne et des valeurs démocratiques. Il permet également de sensibiliser les Montréalaises et les Montréalais aux enjeux de la discrimination et du racisme.