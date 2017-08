Un site Web pour découvrir le Mile End et ses commerçants

L’Association des gens d’affaires du Mile-End a lancé au mois de juillet le site Web «Voici le Mile-End» dans le but de présenter ses commerçants, mais aussi regrouper des événements en cours ou à venir dans le quartier.

C’est avec la volonté de se parler, de se rencontrer et de partager les différentes initiatives réalisées dans leur quartier, que les commerces membres de l’Association des gens d’affaires du Mile-End (AGAME) ont réalisé ce site Web.

Dessinées par Mathieu Dion en collaboration avec le studio Wedge et la directrice artistique Sarah Di Domenico pour le design, de rigolotes mascottes représentent chaque commerce qui a son portrait sur le site. Marie-France Simard, propriétaire de la boutique Comme des enfants sur la rue Bernard, a elle, un cerf-volant à l’effigie de son commerce.

«On voulait que le site Web soit à l’image du Mile End, qu’il ait une belle énergie, qu’il soit coloré et très ludique comme notre quartier qui est un grand terrain de jeux», lance Mme Simard.

Pour mettre de l’avant cet endroit de Montréal toujours en mouvement et très multiculturel, «Voici le Mile-End» partage également les événements qui s’y déroulent, afin de promouvoir ses membres et son quartier.

«Le Mile End est un village qui a besoin de faire connaître ses gens d’affaires, de délimiter son territoire pour les gens et touristes qui se posent souvent la question des limites du quartier, et ça passe notamment par cette belle vitrine», ajoute Marie-France Simard.

Économie locale

L’AGAME, créé depuis plus d’un an, a pour mission d’encourager l’économie locale, l’esprit communautaire et l’évolution positive du Mile End. Plateforme d’échanges, l’AGAME souhaite tisser des liens étroits entre les gens d’affaires du quartier, la communauté et le monde.

L’association, qui compte près de 80 membres, encourage les entreprises indépendantes tout en travaillant à ce que le Mile-End soit et demeure un lieu positif, inclusif et accessible à tous.