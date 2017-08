400 000 personnes attendues sur l’Avenue du Mont-Royal

L’Avenue du Mont-Royal sera fermée à la circulation automobile en fin de semaine pour laisser place à la Foire commerciale de la rentrée et à l’évènement RU. Concerts gratuits, danse urbaine et fresques nocturnes seront au rendez-vous.

Pour l’occasion, plus de 300 commerces sortiront dans la rue du jeudi 24 au dimanche 27 août afin de former une braderie de plus de 2 km pour la Foire commerciale de la fin de l’été.

Les heures d’ouverture seront prolongées jusqu’à 23h pour laisser le temps aux passants de réaliser de bonnes affaires et de profiter des 35 terrasses, des restaurants et stands de nourriture de rue.

Près de 400 000 personnes sont attendues pour cet événement qui se déroule depuis 32 ans, deux fois par année.

Dans la zone Ouest de l’Avenue, plusieurs petits lieux de détente seront offerts pour profiter des performances des DJs Dfro et TIND.

Les artistes Emmanuel Laflamme et Gribouilliz y créeront des fresques en direct, tandis que l’artiste sculpteure Élisabeth Picard réalisera devant le public une œuvre en attache-câbles.

Du côté Est de l’Avenue, la zone familiale sera de retour avec ses manèges et ses attractions: le manège «Teacup», un gonflable géant, le parcours raiders et le mini-golf artistique accueilleront les enfants.

Un espace de peinture de rue sera réservé à la créativité des artistes en herbe en face du Parc des Compagnons pour réaliser des minifresques sur bitume.

RU

Le public pourra également retrouver l’évènement RU (réappropriation urbaine) entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Fullum, avec des propositions artistiques hautes en couleur.

Des fresques nocturnes éphémères seront réalisées par 25 artistes visuels, graffiteurs et muralistes vendredi 25 août dès 21h sur l’asphalte à l’angle de la rue St-Hubert, dont Labrona, Borrris, Jason Botkin, Rupert Bottenberg et Waxhead.

«C’est vraiment festif, les gens peuvent parler aux artistes et les œuvres proposées sont très accessibles. Ce qui est unique avec ce que l’on propose c’est que les passants peuvent vraiment se promener parmi les artistes, il y en plusieurs en même temps dans un même secteur», indique Charles-Olivier Mercier, directeur général de la Société de développement commercial (SDC) de l’Avenue du Mont-Royal.

Le collectif Skinjackin offrira dans la même soirée une séance gratuite de body painting, tandis que Baexel s’installera aux platines près du bar en plein air.

Quatre artistes et collectifs (Collectif Hamac, Louie George Michael et Myriam Rigaud, Maude Frénette-Roy et Odace Événements) vont, eux, relever le défi durant quatre jours de transformer chacun un conteneur selon la thématique des quatre points cardinaux.

De la danse urbaine contemporaine sera présentée jeudi 24 août à 19h par le chorégraphe Ismaël Mouaraki, sur le site Mont-Royal et St-Hubert.

Enfin, une programmation musicale gratuite sera offerte toute la fin de semaine sur la scène du site métro Mont-Royal avec, entre autres, Catherine Major, Urban Science Brass Band, et The Brooks.