Une bibliothèque communautaire dans les locaux de l’Hôtel-Dieu?

Le Comité des citoyens de Milton-Parc compte proposer ce soir au conseil d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, un projet qui leur tient à cœur, la création d’une bibliothèque dans le sud-ouest du district de Jeanne-Mance. Ils aimeraient qu’elle soit créée dans un des immeubles de l’Hôtel-Dieu qui sera désaffecté dans les prochaines années.

Le Comité des citoyens de Milton-Parc déplore que le Plateau-Mont-Royal soit mal desservi en nombre de bibliothèque.

Richard Phaneuf qui dirige le comité de travail, mandaté pour le projet par le Comité des citoyens de Milton-Parc, se désole de la distance à parcourir pour les habitants de ce quartier afin d’avoir accès actuellement à une bibliothèque.

«Pour aller aux deux bibliothèques du Plateau à partir du quartier Milton-Parc la distance à parcourir est de plus de 2 km, or la norme de la ville de Montréal et de 1,5 km», lance-t-il.

Présentement, il en existe en effet seulement deux pour une population de plus de 100 000 habitants. La bibliothèque du Plateau-Mont-Royal se situe sur l’Avenue du Mont-Royal au nord du district Jeanne-Mance et la bibliothèque Mordecai-Richler, se situe elle, sur l’Avenue du Parc, dans le district du Mile End.

«Le secteur Milton-Parc existe depuis près de 150 ans, après tout ce temps-là je pense qu’on est dû pour avoir une bibliothèque, on mérite la même chose que les autres résidents du Plateau», clame Richard Phaneuf.

Le conseiller d’arrondissement Alex Norris, trouve l’idée de M. Phaneuf et des citoyens excellente. Cependant, il assure que ce n’est pas un projet à court terme, car la bibliothèque principale du Plateau-Mont-Royal doit avant tout être remise à niveau en raison de sa vétusté.

De plus, M. Norris propose un meilleur site que l’Hôtel-Dieu, qui appartient au ministère de la Santé: l’ancien couvent des Hospitalières de Saint-Joseph que la Ville de Montréal est en ce moment en train d’acquérir, situé à côté de l’Hôpital.

«Il y a une salle qui surplombe le jardin des hospitalières et qui offre une vue magnifique du Mont Royal, elle pourrait être un site intéressant pour une bibliothèque ou une salle de lecture», estime-t-il.

Décision de l’arrondissement

Dans leur proposition, les citoyens mettent en avant le fait que la bibliothèque de l’Hôtel-Dieu pourrait servir aux résidents du sud-ouest de Jeanne-Mance mais aussi à ceux du nord du district Saint-Jacques. De plus, ils appuient leur raisonnement sur le fait que cinq écoles se trouvent dans un rayon de 1 km de l’Hôtel-Dieu.

Ces derniers avancent aussi qu’il existe un grand nombre de «personnes anglophones dans le district Jeanne-Mance [qui] ont peu accès à des services de bibliothèque communautaire en anglais. Par conséquent, un grand nombre d’entre elles font affaire avec la bibliothèque d’Atwater qui est à plus de quatre kilomètres».

Le Comité remettra mardi son projet à l’arrondissement afin que les élus en prennent connaissance. Si ces derniers l’approuvent, ils pourront par la suite le proposer à la Ville de Montréal, qui décidera de la création ou non d’une nouvelle bibliothèque.

«Tant que nous ne recevons pas le projet approuvé par l’arrondissement, nous ne pouvons pas nous prononcer dessus», a estimé Linda Boutin, chargée de communication à la Ville de Montréal.

De leurs côtés, les communications de l’Hôtel-Dieu avancent que ce dernier ne sera pas fermé avant quatre ans, «le temps que la phase trois du nouvel hôpital soit complétée, donc pendant ce temps-là il y aura encore des bureaux administratifs, des cliniques externes, et des services ambulatoires pour répondre aux besoins de la population locale».