Dates supplémentaires pour les 5@7 à La Licorne

Victime de son succès, les 5 @ 7 du théâtre de La Licorne se voient ajouter de nouvelles dates à leur programmation. Convivialité et relaxation sont au rendez-vous pour les spectateurs qui assistent à une représentation d’une pièce en un acte, accompagnée d’une boisson et d’un mini-repas.

C’est en codiffusion avec La Manufacture que la production LAB87 présente, pour 15$, Les 5 @ 7 de La Licorne inspirés du concept écossais A Play, A Pie and A Pint.

En une heure, le spectateur assiste à une pièce de théâtre, et pas n’importe laquelle, celle d’une dramaturgie peu explorée au Québec, mais pourtant bien populaire dans les pays anglo-saxons, la pièce en un acte.

Toutes les choses parfaites écrite par Duncan Macmillan et mise en scène par Frédéric Blanchette avec François-Simon Poirier, est jouée actuellement jusqu’au 6 octobre, du mardi au vendredi à partir de 17h. Des dates supplémentaires se sont ajoutées du 9 au 12 octobre.

Présentée à guichets fermés à l’automne 2016, cette pièce à la fois touchante, joyeuse et drôle est de nouveau jouée cette année dans la salle de répétition des artistes, accueillant 60 places.

Avec une bière et un hot-dog, les spectateurs peuvent assister à cette représentation dans une salle conviviale et à proximité des acteurs.

En mai prochain, ce sera la pièce Il faudra bien qu’un jour, écrite par Stéphanie Labbé et mise en scène par Édith Patenaude, avec Stéphanie Labbé et Monique Spaziani, qui sera présentée du 8 au 18 mai. Cette fois-ci, les spectateurs auront droit à une pointe de pizza Margherita et à un verre de vin blanc.