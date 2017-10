Le documentaire sur l’Hôtel-Dieu sort en DVD

Dédicaces et diffusion Une diffusion du film et discussion auront lieu au Centre du Plateau (2275 boul. St-Joseph Est) le dimanche 15 octobre et une séance de dédicaces se déroulera le samedi 21 octobre de 14h à 16h au Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal (201, avenue des Pins Ouest, Montréal).