Les résidents célèbrent leur nouvel hôpital communautaire

Les résidents du Plateau-Mont-Royal ont fêté l’intégration prochaine de l’hôpital Notre-Dame (HND) au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal lors d’une fête de quartier le 22 octobre dernier au parc La Fontaine.

Employés, bénévoles et membres de la direction du CIUSSS étaient présents pour échanger avec la population et présenter la nouvelle vocation de l’hôpital, qui sera transformé en un hôpital communautaire lors de son transfert de gouvernance du Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM) au CIUSSS, le 27 novembre prochain.

Jeux, peinture et maquillage étaient au rendez-vous pour les 200 personnes présentes lors de cette journée familiale, tout comme des kiosques d’inscription pour accueillir des bénévoles et de nouveaux employés au sein de l’hôpital.

Ce dernier offrira désormais des soins pour tout le cycle de vie, de la naissance aux soins de fin de vie. Les maladies ou conditions médicales d’ordre général seront traitées à HND, alors que les cas plus complexes ou rares seront traités au nouveau CHUM qui ouvrira ses portes au centre-ville.

«Cet hôpital a été pensé sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de la population du centre-ville de Montréal en tenant compte de son environnement urbain, souligne la présidente-directrice générale du CIUSSS, Sonia Bélanger. Dans cet esprit, nous avons développé un hôpital en étroite collaboration avec sa communauté, un hôpital promoteur de santé qui a un impact positif et concret sur le bien-être individuel et collectif.»

Au mois d’août dernier, le CIUSSS annonçait devoir encore pourvoir 30% des postes de l’hôpital Notre-Dame. En trois mois, 700 postes devaient être trouvés autant aux urgences, qu’en psychiatrie, en médecine, en chirurgie, aux soins intensifs, ou encore au bloc opératoire.

Le recrutement va bon train et est toujours en cours, selon Justin Meloche, conseiller aux Affaires publiques du CIUSSS. «Nous avons beaucoup de candidats, des entrevues de groupe sont réalisées. C’est une campagne intensive et on espère bien pouvoir recruter l’ensemble de l’effectif souhaité rapidement.»

Le CIUSSS a profité de la fête de quartier donnée au parc La Fontaine pour annoncer un projet de verdissement du stationnement attenant à la rue Plessis, identifié comme un îlot de chaleur important dans le secteur.

Symboliquement, un premier chêne a été planté. Du gazon et des arbres y seront plantés au printemps prochain.