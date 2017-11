Fooducoin collabore avec À la Carte Express

Plus d’un an après avoir lancé son service de livraison de repas à vélo, Fooducoin s’associe à présent avec l’un des pionniers de l’industrie de livraison de restaurants à Montréal, À la Carte Express (ALCE).

La start-up connue pour ses engagements citoyen et écologique poursuit son ascension en proposant toujours des restaurants avec des valeurs importantes pour eux, telles que la réduction des déchets à la source, l’offre de contenants écologiques et de plats végétariens.

Fooducoin s’engagera ainsi à recruter et à former des livreurs à vélo pour le duo ALCE-Fooducoin, tandis que l’équipe de répartiteurs de commandes d’ALCE travaillera pour le compte de Fooducoin.

La collaboration avec ALCE est essentielle pour la jeune entreprise. «Cela devenait de plus en plus compliqué d’avoir des livreurs disponibles et toutes nos commandes se prenaient manuellement, faute de financement», explique Thibault Bloyet, fondateur de Fooducoin. Pour une seule commande, on avait cinq manipulations à faire, ça devenait ingérable.»

Avec la volonté de prendre un tournant vert, À la Carte Express s’engage désormais à réaliser ses livraisons de manière écologique et à vélo. Les deux entreprises souhaitent aussi réduire leurs déchets à la source en incitant le client à ne pas commander d’ustensiles jetables et à favoriser la consommation locale.

Michel Lépine, président et fondateur d’À la Carte Express, assure qu’environ 25% de ses livreurs seront à vélo d’ici la fin de l’année.

Très pratiques, rapides et efficaces, les vélos permettront d’assurer un meilleur service aux clients selon M. Lépine, ravi de créer cette collaboration avec Fooducoin.

«Il n’y aura plus de problème de stationnement lors de la livraison, et en plus, on diminue notre empreinte écologique, c’est gagnant sur tous les points» – Michel Lépine, président d’ALCE.

L’ensemble de l’offre Fooducoin est dorénavant hébergé sur le site alce.ca, dans la catégorie «La Sélection Fooducoin». Les clients peuvent commander des plats à la demande sur Le Plateau Mont-Royal, Rosemont– La Petite-Patrie et une partie du centre-ville.

Boîtes à lunch TRIOO

Sur le site Internet de Fooducoin, les clients peuvent désormais trouver une offre de boîtes à lunch en format «Trio», entrée, plat et dessert, réservée à une clientèle corporative.

«Cette clientèle est importante pour Fooducoin, il s’agit de celle qui commande le plus et le plus souvent. Ces boîtes à lunch exclusives viendront toujours de restaurants qui ont à cœur la santé, le fait maison et le local, avec un choix très simplifié», précise Thibault Bloyet.