Le bar La Distillerie ouvre une auberge pour les voyageurs

La Distillerie no.2, située dans le Plateau-Mont-Royal, a ouvert au-dessus de ses locaux une auberge de jeunesse, Le Bed & Cocktail. Voyageurs de courte ou longue durée, les clients pourront découvrir la ville tout en ayant un pied-à-terre dans un appartement à Montréal.

Avec trois bars à cocktails à son nom (rue Ontario, avenue du Mont-Royal et rue Masson), La Distillerie souhaite mettre davantage l’hospitalité de l’avant avec cette auberge de 12 lits destinée aux voyageurs qui souhaitent découvrir la ville et y être à l’aise comme chez eux.

«On voulait créer des communautés autour des bars de la Distillerie, explique Dave Paradis, designer de la Distillerie et hôte pour Bed & Cocktail. On a ouvert un restaurant l’année dernière au sein de la Distillerie No.2 donc maintenant on peut boire, manger, échanger et même dormir! On souhaitait pousser l’hospitalité à son maximum.»

C’est en passant par la plateforme de location d’appartement Airbnb que les clients peuvent enregistrer leur séjour, qui peut aller d’une nuit à trois mois, avec des prix spéciaux pour les longs voyages. Les réservations directement sur leur site Web se feront prochainement.

L’auberge compte actuellement 12 lits superposés (pods) et comprend notamment une aire commune et une cuisine tout équipée.

C’est après un voyage au Japon que Dave Paradis, qui a dessiné les pods (lits), s’est inspiré des auberges japonaises où les lits superposés ressemblaient à des petites maisons. Conçus pour une personne, ils sont intimes, ventilés, insonorisés et munis de prises électriques/USB, ainsi que d’un espace de rangement sécurisé.

«On peut avoir à la fois son espace à soi dans ce lit privé et être aussi avec les autres voyageurs dans les pièces communes ou au bar en bas pour faire des rencontres», lance M. Paradis.

Dans l’absolu, David Poulin et Philippe Haman les propriétaires des bars La Distillerie ont comme projet de continuer à rénover leur bâtiment, en créant cette fois-ci des chambres doubles pour les couples au troisième étage.

Installé dans le Plateau-Mont-Royal au 2047 avenue du Mont-Royal, coin de Lorimier, Dave Paradis avoue que c’est un défi d’ouvrir une auberge à 20 minutes à pied d’une station de métro (Mont-Royal).

«Il y a beaucoup de clientèle de quartier mais pour vivre comme les locaux et avec les locaux je pense que c’est un bel emplacement de choix, car il y a de nombreux commerces de proximité que l’on recommande chaudement», estime-t-il.

Le Bed & Cocktail est en pré-ouverture du lundi au vendredi pendant tout le mois de décembre et ouvrira de manière définitive tous les jours de la semaine dès le 3 janvier prochain. Les prix oscilleront entre 39$ et 59$ la nuit selon les périodes d’achalandage, petit déjeuner inclus.

Le salon