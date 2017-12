Une cabane de partage et de solidarité à la Maison de l’amitié

Le centre communautaire La Maison de l’amitié lance une campagne de sociofinancement afin de pouvoir construire un lieu de partage pour réduire le gaspillage et favoriser la solidarité : la Cabane de l’amitié.

Espace ouvert à tous, cette cabane sera située sur le stationnement du centre au 120, avenue Duluth Est et aura pour but de «donner, de prendre et de partager».

La campagne de sociofinancement a été lancée le 8 décembre dernier afin d’obtenir 10 000$. Cela permettra de construire la cabane en acier et en polycarbonate afin qu’elle soit résistante aux intempéries et aux hivers québécois.

La Maison de l’amitié aura aussi besoin d’un congélateur pour recevoir des denrées non périssables dès l’arrivée des aliments avant d’effectuer la distribution.

«Chacun déposera dans la cabane ce qui pourra encore servir à un autre, et prendra ce qui l’intéressera. On y trouvera des jouets, jeux, articles de puériculture, ustensiles ménagers, objets décoratifs, petits appareils électriques», explique Delphine Catta Delair, chargée de Projets à la Maison de l’Amitié.

Les denrées alimentaires non périssables seront récoltées chez les commerçants par une résidente du quartier, Atlantide Desrochers, qui investit son temps libre à récolter de la nourriture invendue et gaspillée par les commerces depuis près d’un an.

Un rendez-vous hebdomadaire sera organisé pour la distribution, pour ceux qui sont dans le besoin.