La Vague reçoit un prix pour son design

La halte-fraîcheur La Vague, installée l’été dernier sur la rue Saint-Denis, a reçu un prix lors des 11e Grands Prix du Design de l’Agence PID, mention Design événementiel et installation éphémère.

Oeuvre artistique et ludique de 22 mètres de long dessinée par la designer Isabelle Giasson et la firme Arcadia Studio, elle est composée de 74 cadres de bois, peints en sept tons de bleu marin et pivotant les uns à la suite des autres. Elle émerge sur le trottoir comme le mouvement d’une vague venant s’échoir.

Ce placottoir interactif inédit au Canada a été créé en cèdre de l’Ouest, dans le but de réduire les îlots de chaleur et offrir une pause fraîcheur lors d’épisodes de canicule. Il s’est intégré tout l’été dernier à la rue Saint-Denis, entre la rue Marie-Anne Est et l’avenue Duluth Est.

Elle invitait les passants à interagir spontanément, à se détendre et même à se rafraîchir grâce à ses 45 brumisateurs. Ces derniers s’activaient sans aucune gouttelette d’eau, utilisant le pourcentage d’humidité qui augmentait et faisait descendre la température ambiante lors des chaudes journées d’été.

La Vague est un projet de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal de 130 000$, incluant la conception et la fabrication. Elle sera réutilisable pendant au moins 5 ans.