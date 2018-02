Initiatives pour dynamiser la rue Saint-Denis

Les lauréats du concours : Bourses Portes ouvertes sur Saint-Denis

– La Dépendance, Karyne Beauregard – 25 000$

– École de robotique Kikicode inc., Jacques Nacouzi et Christine Durant – 20 000$

– L’Anticafé local, Mario Cabrera et Boris Leyfer – 15 000$

– Joséphine Bistro et terrasse inc., Tim Auger et Jason Neil – 15 000$

– Arpent, David Alfaro Clark et Samuel Descôteaux Fréchette – 10 000$ Bourses Jeunes Entreprises PME MTL Centre-Ville

– Boutique Zandu, Noémie Dibayula – 10 000$

– L’art des pâtes fraîches, Gustavo Berthe – 10 000$

– Rêve en confort, Mourad Essatara et Ahmed Thadi – 10 000$

– Casansa Design inc., Fernando Salvo – 5 000$