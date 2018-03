Des gymnastes du Québec concourent à Montréal

La 2e Coupe Québec de gymnastique artistique masculine, organisée par le Centre Père Sablon, aura lieu les 10 et 11 mars prochain sur la Grande-Place du complexe Desjardins dans le Quartier des spectacles.

L’événement gratuit, qui est ouvert à tous, accueillera des jeunes de 8 à 25 ans provenant de plus de 20 clubs de gymnastique des quatre coins du Québec et du Canada.

La 2e Coupe Québec est une compétition de gymnastique masculine de niveau régional, provincial et national.

Présentée en collaboration avec le complexe Desjardins, Gymnastique Québec et Gymnova, cette compétition est une occasion d’encourager la relève sportive québécoise et de voir à l’œuvre des jeunes athlètes aux six agrès de la gymnastique, tels que le sol, le cheval d’arçons, les anneaux, le saut de cheval, les barres parallèles et la barre fixe.

Le Centre Père Sablon

À ce jour, le club de gymnastique du Centre Père Sablon, situé en plein cœur du Plateau Mont-Royal, jouit du prestige de ses 10 participations aux Jeux olympiques, en plus de celles aux championnats du monde, aux jeux du Commonwealth, aux jeux panaméricains et à plusieurs autres compétitions de calibre international.

Des athlètes de renom, tels que Alexander Jeltkov, Philippe Chartrand et André Simard sont passés par le Centre, d’ailleurs reconnu comme le deuxième plus grand club de gymnastique masculine au Canada.

C’est un centre sportif proposant une programmation variée de sports et d’activités autant pour les jeunes que pour une clientèle adulte. Sa mission est d’aider les jeunes de tous les milieux à se réaliser par le sport et le plein air. Depuis sa création, plus d’un million de jeunes sont passé par ses portes.