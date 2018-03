Une école de danse urbaine réputée s’installe dans le Plateau

L’école de danse urbaine Studio Party Time, incubateur de talents depuis 23 ans à Québec, installe son 10e studio, au coin des rues St-Laurent et Mont-Royal, dans le Plateau-Mont-Royal.

En partenariat avec PNT Dance Company, l’espace de 3 000 pieds carrés favorisera la créativité et permettra de laisser cours à l’imagination. Une programmation adaptée à tous les niveaux de danse et pour tous les âges sera offerte dès le début avril.

Le studio servira également de lieu à une agence d’artistes et à des productions de spectacles avec la compagnie 360 Mouvements par minute, en plus de camps d’été et d’espace d’entraînement.

La troupe GOSSIP qui a participé cette année à l’émission Danser pour gagner, s’entraînera dorénavant dans ce lieu de création unique. Laboratoire de talents et d’apprentissage, on y retrouvera aussi la compagnie PNT, sous la direction artistique de Nicolas Bégin (America’s best dance crew, So you think you can dance, Hit The Floor), qui s’est démarquée dans l’émission Danse ta vie l’hiver dernier.

«On sent un engouement pour la danse actuellement au Québec. […] C’était évident pour nous qu’on devait installer notre 10e studio dans une ville aussi effervescente que Montréal, pour répondre à la demande de nos danseurs qui se démarquent présentement tant au niveau télévisuel, que sur la scène culturelle montréalaise », souligne Guildo Griffin, fondateur de Studio Party Time.

Des danseurs de cette école ont déjà collaboré à la création du jeu vidéo d’Ubisoft Black Eyed Peas et d’autres ont performé aux spectacles d’artistes notoires tels que Roger Waters, Marie-Mai et Justin Bieber.

Des ateliers gratuits pour tous seront offerts samedi 10 et dimanche 11 mars au 24 Mont-Royal Ouest, avec PNT et l’équipe de professeurs du Studio Party Time Montréal.