Une ancienne employée à la tête de Chez Farfelu

Entreprise familiale, la boutique de cadeaux et de décoration Chez Farfelu a changé de propriétaire après 25 ans d’activité sur l’avenue du Mont-Royal. Sylvie Nolan, une ancienne employée, et son mari, John Nolan, ont repris le flambeau au début du mois de mars.

«Chez Farfelu correspondait parfaitement à la boutique que j’aurais créée si j’avais dû le faire», explique Mme Nolan qui cherchait depuis plusieurs mois un commerce à reprendre avec son mari.

Les anciens propriétaires, Manon Vignola , Georges Szaraz et Michel-Alain Szaraz ont vendu leurs trois boutiques Chez Farfelu, situées au Carrefour Laval, à la place Rosemère et depuis 25 ans, sur l’avenue du Mont-Royal.

«C’était l’opportunité parfaite entre des gens qui avaient la volonté de faire autre chose et d’autres qui souhaitaient acheter en couple et travailler ensemble», souligne la nouvelle propriétaire, ancienne assistante-gérante à la boutique située au Carrefour Laval.

Le couple Nolan souhaite clairement garder «l’esprit Farfelu» de la place, tout ce qui fait son identité particulière et qui la diffère des autres commerces, avec notamment des produits faits au Québec et écrits en français.

«L’état d’esprit et la sélection des produits sont importants pour nous, on veut toujours beaucoup de choix et des produits originaux. Chez Farfelu, on trouve de tout, mais toujours dans une boutique propre et bien rangée», commente Mme Nolan qui parcourt les Salons de cadeaux et s’inspire de ce qui se fait à l’international.

Depuis près de 15 ans, une étalagiste avec une formation en art s’occupe de la décoration des trois magasins Chez Farfelu et de ses 10 000 produits, permettant ainsi d’avoir une cohérence entre eux.

L’esthétique des boutiques reste primordiale pour les nouveaux propriétaires. Ils comptent d’ailleurs continuer de proposer plusieurs thèmes différents, comme actuellement celui de la licorne, du cactus, ou encore du chalet.

«Le slogan des boutiques est «Farfelu: créateur de bonheur», on veut que quand les gens viennent, ils aient le sourire et qu’ils soient contents. On n’a pas acheté pour révolutionner et faire autre chose, on veut garder cet esprit familial qui est très important», souligne celle qui a gardé la trentaine d’employés en poste.