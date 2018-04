Des instruments de musique offerts à l’école Le Plateau

L’école primaire Le Plateau, située au cœur du parc La Fontaine, a reçu au mois de mars des instruments de musique de la part de la Fondation Evenko, dans le cadre du programme De Concert avec nos écoles.

C’est une classe de piano de l’école Le Plateau qui a bénéficié du soutien de la Fondation Evenko pour un montant équivalent à un peu plus de 25 000$.

Créée en mai 2015, la Fondation a offert près de 200 000$ d’instruments de musique dans 10 écoles primaires et secondaires du Québec depuis trois ans.

«On voulait faire des actions dans la communauté dont l’impact était immédiat. Nous faisons des dons dans des écoles qui ont un besoin d’instruments. L’école Le Plateau est tellement intéressante et importante qu’il faut l’appuyer de façon concrète», explique Roman Oryschuk, président du conseil de la Fondation Evenko.

«On ne charge pas les parents lorsque nous avons des instruments désuets, donc ces dons permettent d’assurer la continuité de la vocation musicale de l’école sans avoir à leur demander de l’argent», explique Michel Roy, directeur de l’école Le Plateau qui doit chaque année changer et réparer des instruments.

L’école Le Plateau

L’école Le Plateau est une école primaire à vocation musicale située au cœur du parc La Fontaine. Elle accueille, à partir de la 2e année, des jeunes issus d’écoles-sources situées en milieux défavorisés et leur offre une formation musicale et générale de grande qualité.

En plus de participer à différents concerts et projets reliés à la musique, les élèves développent l’ensemble des compétences et savoir-faire attendu par le programme du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). Les cours de musique représentent ainsi 40% du programme scolaire que suivent les jeunes à l’école.

À la fin de leur parcours, chaque élève acquiert une certaine dextérité sur une variété d’instruments: le violon, le violoncelle, un instrument à vent ou le piano et la voix.