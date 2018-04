Le Patin Libre fait danser l’Aréna Saint-Louis

L’aréna Saint-Louis sera transformée en un lieu effervescent, festif, familial et ouvert à tous du 10 au 22 avril prochain, grâce à la compagnie de danse contemporaine Le Patin Libre.

Cette dernière anime des patinoires partout dans le monde depuis 2005 et organise chaque hiver depuis sept ans des événements dans le parc La Fontaine.

«Nous avons réalisé qu’elles servaient entre cinq et 12 fois plus de gens lorsqu’on y organisait des activités socio-culturelles ouvertes à tous, plutôt que des cours et compétitions de sports pour les membres de clubs sportifs», commente Alexandre Hamel.

Entre le 10 et le 22 avril, l’aréna Saint-Louis sera donc complètement transformée pour le bonheur des petits et des grands: ateliers d’initiation, patinage vraiment libre animé, fêtes dansantes sur glace.

Tout sera gratuit, excepté deux ateliers spéciaux qui seront offerts à un prix abordable démocratisant la pratique par rapport au marché habituel, explique M. Hamel.

Un service de location de patins sera également offert afin de permettre à tout le monde de s’initier sans avoir besoin d’acheter de l’équipement.

«Enfin il sera permis de danser dans une patinoire municipale intérieure de Montréal! C’est complètement nouveau», lance-t-il, heureux que l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal ait pu leur prêter l’aréna pour l’occasion.

À travers toute cette programmation, les membres de Patin Libre feront aussi 14 représentations de leur nouveau spectacle Threshold qui seront présentées en première mondiale du 11 au 22 avril, par Danse Danse.

Le Patin Libre

Après un ras-le-bol de la rigidité habituelle du patinage, les cinq danseurs, anciens patineurs traditionnels de haut niveau, ont créé Le Patin Libre en 2005. Ils souhaitaient patiner de façon plus modeste, quitter le show-business du patinage et être proche des gens.

Avec des évènements tels que ceux organisaient à l’aréna Saint-Louis, et dans le parc La Fontaine, la troupe qui s’est produit à travers l’Europe, le Canada et les États-Unis avec son dernier spectacle Vertical Influence, prouve qu’il est possible de ne pas perdre le contact avec le public.