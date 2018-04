Un ascenseur aquatique à la piscine Lévesque

Après plusieurs mois de travaux de mise aux normes, la piscine Lévesque, située sur la rue Marie-Anne au coin de la rue de Mentana, est désormais la seule à Montréal à être munie d’un ascenseur aquatique. L’entrée et les vestiaires sont également accessibles universellement.

La piscine Lévesque a rouvert ses portes vendredi dernier après six mois de travaux. Avant cela, cette dernière n’était pas accessible universellement, si ce n’est grâce à une rampe extérieure. Celle-ci permettait d’entrer au sein de la bâtisse, qui n’était ensuite pas accessible à l’intérieur, les locaux étant très étroits pour un fauteuil roulant.

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a donc demandé à la Ville de Montréal de la rendre universellement accessible dans le cadre de sa politique municipale d’accessibilité universelle, mise en place en 2011. Une subvention de 600 000$ a été octroyée pour ce projet.

L’accessibilité universelle permet à toute personne, quelles que soient ses capacités, l’utilisation identique ou similaire, autonome et simultanée des services offerts à l’ensemble de la population.

Poolpod

L’ascenseur aquatique a été installé lundi dernier. «Avant, il n’y avait aucun accès à la piscine pour les personnes à mobilité réduite, ni chaise ni rampe. Apparemment, les gens étaient habitués et se laisser tomber dans l’eau», explique Katherine Crevier, chef de section aquatique à l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Cet ascenseur de piscine, créé par Poolpod Products, une société de conception industrielle créative basée à Glasgow au Royaume-Uni, a été développé pour les Jeux olympiques et paralympiques de Londres en 2012. Grâce à sa télécommande, il permet une autonomie complète et donc un haut niveau d’indépendance.

Discret et pas très large, il se range sans bruit et sans empiéter sur les couloirs du bassin. Une chaise roulante peut être installée sur la plaque qui descend ensuite dans l’eau. Une personne sans fauteuil peut également l’utiliser.

«C’est sûr qu’on souhaite continuer à mettre en place le Poolpod pour nos projets futurs d’accessibilité universelle dans nos autres piscines. Mais ce ne sera pas fait à court terme pour le moment», souligne Mme Crevier. En général, les piscines de Montréal possèdent des chaises hydrauliques «lève-personne».

Porte-parole du Regroupement activistes pour l’inclusion Québec (RAPLIQ), Linda Gauthier, salue l’initiative, annonçant une avancée définitive dans l’accessibilité universelle. Cependant, cette dernière pense que la Ville de Montréal devrait pousser plus loin sa réflexion sur l’accessibilité, notamment en rendant les commerces accessibles à tous.

«C’est bien beau de se baigner, mais ce n’est pas là que l’on fait notre épicerie tous les jours. Cela brime le droit à la consommation. Ce n’était pas nécessairement une priorité.» -Linda Gauthier, porte-parole du RAPLIQ.

Vestiaire universel

En plus de posséder un ascenseur aquatique, la piscine est désormais entièrement accessible. L’entrée de la piscine est munie de boutons d’accès intérieur et extérieur permettant à une porte automatique de s’ouvrir.

Toute la signalisation a été refaite, incluant de l’écriture en braille pour les personnes malvoyantes. Le vestiaire est dorénavant universellement accessible. Les deux vestiaires hommes-femmes existants ont été maintenant remplacés par un seul grand vestiaire mixte, où la nudité est interdite.

Pour cela, des cabines fermées, dont une accessible, ont été ajoutées. Tout comme des toilettes et douches fermées et accessibles. «Créer un grand vestiaire universel était la seule option possible pour le rendre accessible, car l’espace était très petit et étroit», explique Katherine Crevier.

Une grande baie vitrée a été ajoutée dans le vestiaire, donnant sur le bord de la piscine. «Maintenant, les parents pourront regarder leurs enfants nager. Cela permet aussi au sauveteur de surveiller le vestiaire s’il arrive des crimes, vols ou bris», ajoute-t-elle.

Un tel vestiaire permet ainsi l’accessibilité à tous les citoyens et les familles peuvent y être réunies au même endroit. Aussi, cela permet de faciliter l’accès aux écoles, garderies et camps de jour. Les enseignants peuvent maintenant être dans le même vestiaire que leur classe.