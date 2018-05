Les promenades de Jane pour (re)découvrir Le Plateau

Les passionnés de Montréal offrent des visites guidées gratuites à toutes personnes désirant en connaître davantage sur l’histoire, les enjeux ou encore les monuments de leur quartier. Cette année, des dizaines de parcours sont de nouveau organisés un peu partout dans Le Plateau-Mont-Royal (PMR).

Avec près de 75 promenades d’une ou deux heures offertes dans 14 arrondissements et villes liées de Montréal -dont 16 dans Le Plateau-Mont-Royal- des citoyens vont pouvoir découvrir et faire découvrir à leurs voisins la ville les 4, 5 et 6 mai prochain.

Des résidents, mais aussi des organismes comme le Musée du Montréal Juif, Santropol Roulant, Mémoire du Mile End, le Comité des citoyens de Milton Parc et l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal organisent des rencontres sur le thème de leur choix à travers le quartier.

Ces Promenades permettent de partager une passion pour la ville, de souder les gens, de créer un sentiment d’identité et d’appartenance, mais aussi d’encourager la fierté civique.

«C’est une édition emballante ! Depuis 10 ans, 605 Promenades de Jane ont amené 11 220 citoyens à sillonner les rues, les espaces publics et leurs secrets dans la grande région montréalaise. Participer aux Promenades de Jane, c’est une opportunité d’expérimenter la ville à échelle humaine», affirme Véronique Fournier, directrice générale du Centre d’écologie urbaine de Montréal, qui organise l’évènement.

Suite au succès de sa plateforme interactive l’an dernier, le CEUM offre cette année une plateforme bonifiée. La carte géolocalisée permet de s’inscrire à une ou plusieurs promenades, elles-mêmes répertoriées par dates, arrondissements, langues et thèmes.

Pour cette 10e édition, l’équipe des ruelles vertes de l’arrondissement propose d’apprendre les différentes étapes pour déposer un projet d’aménagement de ruelle verte dans le Plateau-Mont-Royal, les bénéfices, mais aussi les contraintes de réalisation, tout en découvrant plusieurs ruelles vertes de l’arrondissement.

Promenades de Jane

Organisées pour la 10e année par le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM), ces promenades sont réalisées dans plus de 200 villes dans le monde en l’honneur de l’urbaniste et activiste Jane Jacobs, qui plaidait en faveur d’une démarche originale et communautaire pour comprendre, organiser, concevoir et construire les villes.

Cette dernière a mené plusieurs combats, notamment pour préserver le Greenwich Village à New-York, ou encore en faveur d’une nouvelle façon de penser l’urbanisme qui intégrait l’expertise des citoyens par des déplacements à pieds en ville.

La 10e édition montréalaise est rendue possible grâce aux dons de citoyens. Le CEUM invite chaque personne à donner 10$ pour cette 10e édition.