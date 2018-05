Une partie de l’avenue Coloniale mise à double sens

Suite à plusieurs plaintes de la part de résidents du Plateau-Mont-Royal, l’avenue Coloniale, entre l’avenue des Pins Est et la rue Roy, sera mise à double sens de la circulation, à partir du mois de juin.

Avec la mise en place du projet des Terrasses Roy depuis le 1er juin 2017, et la piétonnisation de la place entre l’avenue Coloniale et la rue De Bullion, des citoyens estiment qu’ils existent des problèmes de circulation locale.

L’installation de cette nouvelle place publique incluait la modification du sens du tronçon de l’avenue Coloniale, entre l’avenue des Pins Est et la rue Roy, pour le rendre à sens unique en direction nord.

Cependant, les résidents se sont plaints à l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal qu’ils ne pouvaient pas se rendre vers le sud de la ville. «Ils étaient obligés de remonter jusqu’à la rue Rachel, pour ensuite descendre par les rues Saint-Urbain ou Saint-Denis. Remonter pour redescendre n’est pas l’idéal», explique Maeva Vilain, conseillère d’arrondissement pour le District de Jeanne-Mance.

Ainsi, cette mise à double sens d’une portion de l’avenue Coloniale entre l’avenue des Pins Est et la rue Roy est aujourd’hui proposée par la Division des études techniques pour désenclaver les résidents en leur offrant un accès plus direct vers le sud.

Cette modification engendrera cependant la suppression de six espaces de stationnement du côté ouest de l’avenue Coloniale, dont cinq espaces de stationnement sur rue réservé aux résidents (SRRR).

Un avis de changement de la signalisation a été installé au mois de mai et la mise à double sens de l’avenue Coloniale sera effective au mois de juin, incluant signalisation, marquage et enlèvement des capuchons sur les têtes de feux de l’intersection Coloniale/Pins.

Terrasses Roy

En septembre 2017, le projet temporaire des Terrasses Roy a été maintenu et prolongé jusqu’au 31 octobre 2018.

Les aménagements constitués de quatre îlots construits en terrasses sur différents niveaux visent la pratique de l’agriculture urbaine et sont réalisés par la firme de design Castor & Pollux.

Un grand espace libre et public accueille durant l’été le Marché Fermier de l’organisme communautaire Santropol Roulant les mardis et jeudis, tout comme des ateliers et animations sur l’agriculture urbaine.

Ce projet de 80 000$, en comptant la démobilisation, l’entreposage et la remobilisation, est une collaboration entre l’arrondissement et la Ville de Montréal qui a apporté son soutien financier dans le cadre du Programme d’implantation des rues piétonnes et partagées.