Un resto du cœur

Le propriétaire du restaurant Amir de la Place Versailles offre pour une deuxième année des repas gratuits aux itinérants du quartier, tous les lundis. «C’est un coin plus démuni ici, il y a plein de monde qui ont besoin d’aide, alors on les aide», explique Raji Abi Rached. Il souligne qu’il s’agit d’un petit geste et que d’aider son prochain est dans sa nature.L’implication du restaurateur dans l’arrondissement s’est aussi bonifiée. Depuis août 2017, il donne dix repas par semaine à SOS Itinérance. Il a aussi fait une levée de fonds cet automne et a ramassé 1400 $ pour cet organisme qui vient en aide aux personnes dans la rue.

La directrice de la Place Versailles, Élizabeth Payne, salue l’initiative de M. Abi Rached, qu’elle qualifie de «personne extraordinaire, avec un grand cœur». Avec humilité, Raji Abi Rached souligne que son objectif est d’influencer d’autres personnes à donner généreusement, tout au long de l’année.