Nouveau report pour la fermeture du pont tunnel Louis-H.-La Fontaine

Les opérations de mise en service d’une troisième voie sur l’A-25 devaient avoir lieu durant la nuit de ce mardi 8 au mercredi 9 août. Elles ont été repoussées de deux jours.

Ces travaux étaient initialement prévus dans la nuit du 2 au 3 août. Reportés une première fois, ils auront finalement lieu entre le 10 et le 11, soit entre jeudi et vendredi prochain. Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports a publié un communiqué ce mardi pour informer la population (MTMDET).

Cette fermeture va permettre d’aménager une troisième voie sur l’autoroute 25 en direction sud à la hauteur de l’échangeur Souligny.

Avec cette modification, les camions devront désormais circuler à droite dans le tunnel plutôt qu’au centre, comme c’est actuellement le cas. La signalisation sera modifiée pour refléter ce changement précise le MTMDET qui rappelle que les changements de voies sont interdits dans le pont tunnel et invite les automobilistes à la prudence.

La circulation sera donc complètement entravée entre 23h30 jeudi et 5h vendredi matin entre la sortie n° 4 – Montréal / Centre-ville et l’île Charron. Les automobilistes qui doivent passer sur la rive sud seront invités à emprunter le pont Jacques-Cartier.

L’objectif de ces travaux est de limiter le camionnage sur le réseau local en améliorant l’accès au port de Montréal. Dans ce cadre, une piste multifonctionnelle sera aussi ajoutée au niveau de l’échangeur Sherbrooke pour faciliter la circulation des piétons et des cyclistes.