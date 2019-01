Un véhicule happe deux piétons

Vendredi, vers 17 h 40, une voiture a heurté deux piétons sur le trottoir, à l’intersection Sherbrooke et Langelier, près de la station de métro Langelier. Les deux piétons, une femme de 37 ans et un homme de 22 ans ont été transportés au centre hospitalier pour soigner des blessures. La femme a subi des blessures sérieuses et importantes, mais elle était consciente et le personnel médical ne craignait pas pour sa vie. Un périmètre a été érigé sur les lieux pour l’analyse de la scène. Il semblerait que l’impact soit dû à la chaussée glacée ainsi qu’une manœuvre brusque de changement de voie. La voiture, qui circulait sur la rue Sherbrooke en direction est a terminé sa course contre un lampadaire de feu de circulation. Plusieurs témoins ont alerté les autorités. Le conducteur de 24 ans fut également transporté à l’hôpital. Pour l’instant, aucune accusation n’a été portée et l’événement semble être accidentel.