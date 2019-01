Premier déjeuner Concertation Anjou de 2019

La table de concertation locale qui réunit les différents organismes communautaires d’Anjou a tenu son premier déjeuner de réseautage de l’année. Animée par le directeur général Daniel Duranleau, l’activité permet des échanges de façon informelle entre les différents services de l’arrondissement. C’est aussi l’occasion d’annoncer les nouvelles initiatives et les activités à venir, comme la formation gratuite sur l’immigration qui aura lieu au Centre communautaire Anjou le 17 janvier. On peut y retrouver, en plus des organismes communautaires, les agentes sociocommunautaires du Poste de quartier 46 et différents acteurs politiques.

Pour plus d’infos

concertationanjou.ca

514 351-4173