Montréal-Nord solidaire avec la communauté italienne

Après le terrible séisme qui a touché la région de Rieti, dans le centre de l’Italie, durant la nuit de mardi à mercredi, l’arrondissement de Montréal-Nord a adressé un message de soutien à la communauté italienne.

«Aujourd’hui, nos pensées et nos encouragements vont à nos concitoyens d’origine italienne touchés par cette épouvantable catastrophe», déclare, dans un communiqué, la mairesse Christine Black.

«Ce genre d’événement nous rappelle combien la vie est fragile et combien il faut profiter de chaque moment avec nos familles, nos amis et nos voisins. Nous sommes de tout cœur avec eux et nous les assurons de notre soutien tout au long de cette épreuve.»

Selon le dernier bilan des autorités italiennes mercredi soir, ce séisme de magnitude 6,2 a provoqué la mort d’au-moins 120 personnes. Il y aurait également 368 blessés et de nombreux disparus.