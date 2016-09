Des citoyens dénoncent une rue «trop dangereuse»

Devenue une alternative appréciée pour éviter les nombreuses congestions du boulevard Pie IX, l’avenue des Récollets, à Montréal-Nord, accueille camions et automobilistes pressés, au grand dam des résidents qui s’insurgent et réclament des mesures.

«Ce n’est plus une avenue, mais un boulevard. Un boulevard commercial», peste Gil Condrain, un résident de l’avenue des Récollets depuis plus de 20 ans.

À l’origine d’une pétition qui a déjà récolté une quarantaine de signatures de voisins en seulement 24 heures, cet ancien chef d’entreprise dans le domaine de l’assainissement de l’air, aujourd’hui à la retraite, veut dénoncer une circulation devenue trop dense. Notamment dans l’espace long de près de 300 mètres séparant les avenues Monselet et Martial.

«Dès 7h30, c’est insupportable, confirme Robert Coupal, qui habite dans cette avenue depuis 1962. C’est devenu une voie de contournement, les camions passent sans arrêt pour éviter les travaux et les ralentissements d’à côté. Puis ça recommence à 15h, jusqu’à 20h.»

Pas d’excès de vitesse constaté par le PDQ39

Le poste de quartier 39 reconnaît néanmoins un achalandage plus important sur cette avenue, causé par des automobilistes qui évitent le boulevard Pie-IX. Il se dit «à l’écoute et prêt à recevoir les doléances des citoyens.»

«C’est insupportable»

Comme a pu le constater TC Media lors de son passage, cette parallèle à l’encombré boulevard Pie IX, pratique pour rejoindre le pont Pie-IX en toute quiétude, regorge de situations dangereuses.

Dans cette partie très abrupte et à sens unique, aucune mesure n’est annoncée pour abaisser une vitesse limitée actuellement à 50 km/h. Aucun panneau non plus n’invite les automobilistes à la prudence et de nombreux véhicules ne respectent pas le temps d’arrêt obligatoire avant le passage à l’intersection suivante.

Pourtant, des enfants en bas âge empruntent régulièrement cette avenue pour rejoindre les garderies voisines et un parc à jeux est installé quelques dizaines de mètres plus bas.

Responsable de la résidence pour aînés Élisabeth, située au cœur de ce passage décrié, Chantal Houle avoue sa «peur».

«Mes 19 résidents sortent tous les jours, se promènent et traversent lentement, parfois avec des déambulateurs, résume-t-elle. Ils ne peuvent pas courir et à chaque fois, les voitures viennent trop vite. C’est trop dangereux, il faut trouver une solution durable.»

«On est toujours sous la menace», confirme François Cherestal, l’un des occupants de cette résidence.

Trois dos d’âne demandés

Ces Nord-Montréalais réclament plusieurs mesures afin de «sensibiliser les automobilistes et réduire la vitesse»: la création de trois dos d’âne, le passage à 40 km/h, l’installation de panneaux informatifs et un meilleur entretien d’une rue qui souffre, effectivement, d’un pavage en mauvais état.

«Notre vie de retraité en prend un coup, assure Gil Condrain. On voudrait vivre paisiblement, à notre rythme. Mais là, on ne peut même plus s’assoir sur son balcon et se relaxer. Il y a trop de monde, trop de bruit.»

L’arrondissement reconnaît avoir déjà eu vent, en 2011 et 2014, de plaintes de citoyens à ce sujet. «Les élus prendront acte de cette pétition lors de son dépôt. Ils verront par la suite comment résoudre ce dossier», explique le service des communications.

Gil Condrain prévoit de faire part, officiellement, de sa requête lors du conseil d’arrondissement du 12 septembre.