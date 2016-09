Habitations Pelletier: une porte automatique installée après des plaintes

Après différentes plaintes formulées par des occupants des Habitations Pelletier à Montréal-Nord, la résidence pour aînés a mis en place une porte automatique pour accéder à une cour de l’établissement.

Cet accès a été installé depuis la fin du mois d’août. «Nous n’étions pas obligés de le faire, mais c’était une demande des résidents», explique Maryse Martin, la directrice des Habitations Pelletier.

Début août, deux occupants avaient contacté TC Media, une vidéo à l’appui, pour expliquer les difficultés quotidiennes de rejoindre la cour arrière de la résidence, accessible notamment par la cafeteria.

«C’était nécessaire»

La porte, à ouverture manuelle, gênait les personnes à mobilité réduite qui devaient alors passer par l’entrée principale et emprunter une partie de la rue pour rejoindre les cinq balançoires et agréables espaces verts installés à l’extérieur.

«On facilite ainsi l’accès à tous les résidents, c’était nécessaire», reprend Maryse Martin.

«C’est déjà un début, c’est correct»

Jacques Martin, l’un des résidents réclamant cette installation, reconnaît les efforts des Habitations Pelletier.

«C’est déjà un début, c’est correct», assure-t-il, avant de néanmoins regretter l’absence d’une barre de maintien et l’agrandissement de la rampe actuelle.

«Les personnes en fauteuil roulant ont toujours du mal et peuvent tomber. C’est un peu bric-à-brac et c’est bien triste de devoir se battre pour respecter les droits des personnes à mobilité réduite. Ils méritent un accès facile aux installations.»

En réponse, la directrice des Habitations Pelletier met en avant un refus des pompiers. «Il s’agit d’une sortie de secours, ce n’était pas possible. On nous a dit que ça gênerait et bloquerait les évacuations.»

Nid-de-poule bouché

La mise en place de cette porte automatique n’est pas le seul changement réalisé par les Habitations Pelletier.

Au lendemain de la parution de l’article relatant les demandes des occupants, la résidence a immédiatement bouché un nid-de-poule situé sur le chemin d’accès à la porte principale.

«C’est temporaire, promet Maryse Martin. On refera le pavage de cette partie certainement au printemps prochain.»

L’établissement envisage également l’installation d’un large abri saisonnier, durant la période hivernale, afin de protéger l’entrée.