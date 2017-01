Réduction du service de bus, selon Projet Montréal

La fréquence hebdomadaire de huit lignes de bus qui circulent à Montréal-Nord a été diminuée pendant le mois de Janvier, selon les calculs Projet Montréal, opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal.

Cette réduction de service touche notamment la direction Nord-Sud avec les lignes 41 Quartier Saint-Michel et 139 Pie-IX où, respectivement, 85 et 35 départs de bus ont été coupés par semaine. Mais elle concerne aussi la direction Est-Ouest avec les lignes 69 Gouin et 469 Express Henri-Bourassa, avec une coupure de 48 et 30 départs par semaine.

Les lignes 67 Saint-Michel, 439 Express Henri-Bourassa, 33 Langelier et 467 Express Saint-Michel sont elles aussi concernées.

Projet Montréal a épluché les données ouvertes de la STM du mois des mois de novembre, décembre et janvier. L’opposition officielle a constaté que le service a diminué sur 47 lignes de bus, à l’échelle de Montréal, durant cette période.

Valérie Plante, cheffe de Projet Montréal, dénonce une «mesure de compression du service aux usagers». « Les familles de Montréal-Nord ne devraient pas être pénalisées par le manque de vision de l’administration Coderre. Plusieurs de ces familles, qui sont déjà mal desservies par le réseau de transport en commun actuel, sont entièrement à la merci du service d’autobus de la STM pour se rendre au travail ou aller chercher les enfants à la garderie» s’est-elle insurgée, par voie de communiquée.

Une réadaptation normale

Cette diminution de la fréquence des bus intervient alors que la STM a annoncé 100 000 heures de services de bus supplémentaires pour l’année 2017.

Philippe Schnobb, président de la STM, a expliqué que les horaires de l’hiver ne peuvent pas être comparés à ceux de l’été ou même ceux de l’automne puisque les usagers ne se déplacent pas autant en bus et en métro tout au long de l’année. «L’achalandage varie d’une saison à l’autre et le réseau de bus s’adapte aux variations d’achalandage. Ce ne sont pas des coupures de service. Ce sont des ajustements basés sur l’achalandage historique».

Il a affirmé que de façon globale, «il y a plus de services en janvier 2017 qu’en septembre et il y a plus de services en janvier 2017 qu’en janvier 2016».

La Cheffe de Projet Montréal rappelle toutefois que «Le niveau de service offert aujourd’hui aux Montréalais est d’ailleurs toujours inférieur à ce qu’il était en 2012, avant l’arrivée de Denis Coderre.»

Nombre de départs de bus coupés par semaine dans Montréal-Nord

Ligne 41 – Quartier Saint-Michel: 85

Ligne 69 – Gouin: 48

Ligne 139 – Pie-IX: 35

Ligne 439 – Express Pie-IX: 30

Ligne 67 – Saint-Michel: 18

Ligne 469 – Express Henri-Bourassa: 15

Ligne 33 – Langelier: 13

Ligne 467 – Express Saint-Michel: 10