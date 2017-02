L’arrondissement cède la gestion des camps de jour à deux organismes communautaires

À partir de cet été, la gestion des camps de jour à Montréal-Nord sera confiée à deux organismes communautaires du secteur. Malgré ce changement, l’arrondissement promet de ne pas augmenter le coût des services.

Pour suivre l’exemple de plusieurs arrondissements et pour «alimente cette dynamique de travailler davantage avec le milieu communautaire», la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black, a annoncé confier la gestion des deux camps de jour à deux organismes, soit les Fourchettes de l’espoir et Programme Horizon Jeunesse.

Pour les parents et les enfants, cela ne devrait rien changer. Il y aura toujours 520 places à offrir, soit 260 par organisme. Le coût sera toujours le même et les deux organismes se sont engagés à proposer des «camps de jour non spécialisés, abordables et qui s’adressent à tous les types de famille». Vingt places seront réservées à des enfants qui requièrent un encadrement personnalisé.

Des organismes habitués

Si Les Fourchettes de l’espoir et Programme Horizon Jeunesse ont été choisis, c’est notamment pour leur expérience: «Ces deux organismes organisent déjà des camps depuis longtemps. Ce sont les aptes à prendre en charge deux autres camps», explique la mairesse.

De leur côté, les deux organismes se sont dits honorés de la confiance que l’arrondissement leur accorde: «Nous allons continuer à maintenir le standard des camps offerts par l’arrondissement, mais nous allons aussi faire preuve d’audace pour nos camps de jour», annonce Pierre Richard Simon, directeur du Programme Horizon Jeunesse.

Question d’emplois

Si ce changement ne permettra pas à l’arrondissement de faire des économies, puisqu’il va financer la gestion des camps, il permettra quand même de «dégager des ressources». Sans la gestion des camps, il va pouvoir affecter à d’autres mandats.

Quant aux moniteurs qui travaillaient pour la Ville, ils seront aiguillés et recommandés par l’arrondissement vers d’autres structures et notamment vers Les Fourchettes de l’espoir et Programme Horizon Jeunesse.

Les Fourchettes de l’espoir est un organisme qui a pour mission de donner accès à une alimentation variée et de qualité aux plus démunis, dans l’optique de favoriser leur intégration au marché du travail.

Programme Horizon Jeunesse s’engage lui à mettre en place des actions durables pour favoriser l’actualisation du potentiel des élèves et la persévérance scolaire, en mobilisant école, famille et communauté.

Inscriptions

Les inscriptions aux camps de jour de cet été se feront toujours de la même manière sur le site de l’arrondissement.

Les inscriptions en ligne débuteront le 29 mars à 13h. 25% des places sont réservées à une inscription au comptoir qui se fera le 8 avril dès 8h.

Conditions des camps

Enfants de 5 à 12 ans

260 places par organismes, soit 520 en tout

Sept semaines de camps, du 26 juin au 11 août

Les frais d’inscription sont toujours de 15$ par enfant par semaine

Les coûts de service de garde sont toujours de 46$ par enfant par semaine